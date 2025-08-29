За винятком прорашистської Угорщини всі члени ЄС виказали солідарність українцям

Високий представник Європейського союзу Кая Каллас у зв’язку з останніми нападами Росії на Україну виступила з заявою, в якій висловила співчуття та солідарність з українцями та засудила напади Росії на мирних жителів та цивільну інфраструктуру – це воєнні злочини.

Заяву підтримали всі країни-члени ЄС крім Угорщини, повідомляє у п’ятницю Зовнішня дипломатична служба ЄС.

"27 серпня Росія розпочала черговий масштабний напад на Київ та багато інших українських міст, вбивши щонайменше двадцять три мирних жителі, включаючи чотирьох дітей, та поранивши багатьох інших. Ми висловлюємо співчуття, солідарні з усіма українцями та рішуче засуджуємо постійні напади Росії на мирних жителів та цивільну інфраструктуру, які є навмисною ескалацією та підривають зусилля щодо миру", - йдеться в заяві.

Каллас зазначила, що напад також завдав серйозної шкоди будівлям Представництва Європейського Союзу в Києві, що "вкотре демонструє безрозсудний характер нападів Росії та її ігнорування міжнародного права". "Небезпека життю дипломатів та дипломатичного персоналу є явним порушенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини. Будівля Британської Ради в Києві також була значно пошкоджена, а охоронець отримав поранення", - наголошується в тексті.

В заяві також констатується, що навмисні напади на мирних жителів та невійськові об'єкти є воєнними злочинами. "Усі командири, винуватці та співучасники цих серйозних порушень міжнародного гуманітарного права будуть притягнуті до відповідальності. Ці злочини лише підсилюють нашу рішучість та намір підтримувати Україну та її народ у їхньому захисті від Росії та їхньому прагненні до всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру. ЄС продовжуватиме та розширюватиме свою всебічну підтримку України за всіма напрямками, зокрема шляхом прискорення роботи над 19-м пакетом санкцій", - сказано в заяві.

В ЄС нагадали, що з березня 2025 року Україна висловилася за повне та безумовне припинення вогню та неодноразово заявляла про готовність до миру, в той час як Росія посилила напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру. "Ми продовжуватимемо співпрацювати з міжнародними партнерами, включаючи США, щоб покласти край агресивній війні Росії шляхом встановлення всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру. Росія повинна припинити вбивства та продемонструвати справжню готовність до миру", - заявила Каллас.