Трагічний лакмус: що і чому показала реакція світу на масований обстріл Києва

П’ятниця, 29 серпня, оголошена в українській столиці Днем жалоби за загиблими напередодні внаслідок російської атаки, а це 23 людини, четверо з яких – діти. Про те, що показала і приховала реакція світу на російський терор – далі в матеріалі ForUA.

Після чергової жорсткої масованої атаки росіян на Київ у ніч на 28 серпня президент Володимир Зеленський наголосив, що вже зірвані всі дедлайни, зіпсовані десятки можливостей для дипломатії. «Росія повинна відчувати свою відповідальність за кожен удар, за кожен день цієї війни», - написав господар Банкової у своєму Telegram-каналі.

Масований удар країни-агресорки по Києву, як відомо, також пошкодив будівлю представництва Євросоюзу та Офіс Європейського інвестбанку. «Місія ЄС в Україні зазнала пошкоджень. Це вимагає засудження не тільки з боку ЄС, але й усього світу. Ми висловлюємо солідарність з нашими колегами з ЄС і готові надати допомогу», - зазначив з цього приводу міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Натомість посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова заявила наступне: «Прицільний удар знищив будівлю, сусідню з делегацією Європейського Союзу. Вибухова хвиля сильно пошкодила нашу будівлю, а також житловий будинок, де мешкають багато наших колег. На щастя, всі вони в безпеці». За словами дипломатки, те, що пережили її колеги протягом 12 годин безперервних сирен, «неможливо уявити». «Війна торкнулася Європейського Союзу. І ніхто не переконає мене, що це не було наміром Путіна. Ніхто не в безпеці. Ні сім’ї у своїх домівках. Ні діти у своїх ліжках. Ні ті, хто представляє ЄС у Києві. Путін не зупиниться ні перед чим. Він бомбить, руйнує, вбиває. Це не військова операція. Це терор», – наголосила пані Матернова, додавши, що обстріл 28 серпня є справжньою відповіддю Росії на мирні зусилля, спрямовані на завершення війни.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта також вважає, що Росія під час нічної атаки на Київ навмисне пошкодила представництво Євросоюзу, який підтримує Україну у війні. «Мої думки з українськими жертвами, а також із співробітниками представництва ЄС в Україні, будівля якого була пошкоджена в результаті цього навмисного російського удару», - написав він у соцмережі Х.

Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС найближчим часом затвердить новий, 19-й пакет санкцій проти Росії, а також обговорить, як можна використати найкращим чином російські заморожені активи для військової підтримки України та її відбудови. «Я обурена атакою на Київ, яка також зачепила наші офіси. Це була найсмертоносніша ракетна атака на столицю з липня», - заявила фон дер Ляєн. Президентка Європейської комісії переконана, що пошкодження будівлі представництва Євросоюзу у Києві демонструє небажання Путіна припинити терор мирних українських мешканців. «Це показує, що Кремль не зупиниться ні перед чим, щоб тероризувати Україну, сліпо вбиваючи мирних жителів, чоловіків, жінок і дітей, і навіть націлившись на Європейський Союз», - констатувала вона.

Європейська зовнішня служба викликала тимчасового повіреного у справах Росії в Євросоюзі через російську атаку на будівлю делегації ЄС у Києві. Литва, Естонія і Латвія також викликали представників РФ через масований удар по українській столиці, а глава МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер закликала Європу діяти зараз злагоджено, з чіткими кроками щодо подальшої підтримки України. «Росія цілеспрямовано тероризує цивільне населення, порушує міжнародне право і вчиняє воєнні злочини», - написала очільниця дипломатії Австрії у соцмережі Х.

Прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер також засудив російський удар: «Путін вбиває дітей і цивільних осіб та руйнує надії на мир. Це кровопролиття має припинитися». Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що «найрішучіше засуджує ці безглузді та жорстокі атаки». Він висловив повну підтримку українського народу і «найглибше співчуття» всім родинам, котрі постраждали внаслідок атаки 28 серпня. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль наголосив, що російська атака на Київ «не може залишитися без відповіді».

Натомість Вашингтон прирівняв обстріл Росією Києва з ударами по російських НПЗ. Зокрема речниця Білого дому Керолайн Левітт, коментуючи масований російський обстріл України в ніч проти четверга, згадала про українські удари по нафтопереробних заводах у Росії та допустила, що «обидві сторони», можливо, не хочуть завершення війни.

За словами Левітт, вона спілкувалась з президентом США Дональдом Трампом щодо останньої російської атаки, і «він не був задоволений цією новиною, але й не був здивований». «Йдеться про дві країни, які вже дуже давно перебувають у стані війни. Росія запустила цю атаку на Київ. І так само Україна нещодавно завдала удару по російських нафтопереробних заводах. Фактично, протягом серпня вони знищили 20% потужностей російських нафтопереробних заводів», - додала вона. Левітт також сказала, що Трамп «продовжує пильно стежити» за ситуацією і хоче завершити війну, аби припинити вбивства людей. «Але, можливо, обидві сторони цієї війни не готові самі її закінчити. Президент хоче, щоб вона закінчилася, але лідери цих двох країн теж повинні хотіти, щоб вона закінчилася», - резюмувала речниця Білого дому.

До слова, опубліковані у четвер, 28 серпня результати опитування консалтингової фірми Gallup засвідчили, що відносна більшість громадян США вважають, що їхня держава робить недостатньо для допомоги Україні. Згідно з опитуванням, загалом 46% американців вважають, що США не роблять достатньо для підтримки України, що є найвищим показником за останні три роки опитувань. 25% респондентів вважають, що США роблять занадто багато для допомоги Україні, а 27% – що роблять достатньо.

При цьому виборці Демократичної партії США переважно вважають, що США не роблять достатньо для підтримки України, а думки виборців Республіканської партії розділилися між варіантами, що Америка робить достатньо або занадто багато.

Як принагідно зазначає Gallup, з початку роботи адміністрації Дональда Трампа помітно зросла кількість виборців демократів і незалежних виборців, які вважають, що США не роблять достатньо для допомоги Україні. Серед республіканських виборців, навпаки, помітно зросла кількість тих, хто вважає, що США роблять достатньо. Зазначимо, що опитування Gallup тривало 1-15 серпня – до саміту лідерів США та Росії на Алясці. Воно також показало, що дві третини американців песимістично оцінюють перспективи укладання мирної угоди між Україною та Росією про припинення російської повномасштабної агресії.

«Атака 28 серпня є реальною відповіддю на запевнення президента США Дональда Трампа та його соратників щодо того, що президент Росії бажає миру й однозначно висловив таке бажання під час невдалого саміту керівників США та РФ на Алясці. Буквально за кілька годин до цієї масованої атаки, спецпредставник Трампа Стів Віткофф говорив про те, що Путін виступив із власними мирними пропозиціями та що він бажає досягти завершення російсько-української війни. Сам Трамп під час зустрічі з журналістами радив їм не звертати увагу на висловлювання міністра закордонних справ РФ Лаврова, який практично спростував усі повідомлення Трампа про його реальні мирні зусилля, та пояснив такі заяви російського МЗС тим, що всі намагаються стати в позу, замість того щоб давати реальні оцінки тому, що відбувається в мирному процесі. Але мені здається, що спростовувати «кинджали», ракети, безпілотники набагато важче, ніж просто висловлювання заступника міністра закордонних справ чи самого очільника російського зовнішньополітичного відомства. Тому що, на відміну від слів, ракети вбивають, а «кинджали» намагаються знищити цілі. А цими цілями можуть бути звичайнісінькі житлові будинки. І в цій ситуації, ще раз хочу нагадати, самих слів для підтримки бажання зупинити війну абсолютно недостатньо. Слова, за якими не відбувається ніяких реальних дій, стають справжньою співучастю у війні та злочинах Путіна», - зазначає відомий журналіст-міжнародник Віталій Портников.

На його переконання, Путін прагне перетворити Трампа та чинну американську адміністрацію на співучасників своїх убивств в Україні так, щоб їм не було куди відступати й щоб вони з готовності вибрати посередництво й невтручання у війну обрали справжню допомогу Росії в її бажанні підкорити колишні радянські республіки й відновити так звані кордони СРСР 1991 року, в яких, на переконання очільника Кремля та інших вихідців з радянського КДБ, і має функціонувати Росія.

«Тому ці жахливі удари ще раз нагадали про необхідність допомоги Україні в збільшенні арсеналів протиповітряної оборони, у знищенні агресивного потенціалу самої РФ. Як на тлі цих убивств, проти яких неодноразово виступав сам Трамп, виглядає заборона Пентагону ударів України американськими далекобійними ракетами по суверенній території РФ, та й по окупованих нею регіонах України? Тобто ударів по об’єктах, де російські льотчики та ракетники готуються до нових масованих убивств мирного населення? Не просто як байдужість, хай вона навіть виправдовується необхідністю продовжувати наявний тільки в голові Трампа перемовний процес. Не просто як бажання посередництва між жертвою та агресором і урівнювання жертви й агресора. А як реальна, свідома, осмислена допомога Кремлю. І тепер кожна така масована атака буде розглядатися в контексті тих оплесків, якими президент США зустрів президента РФ в Анкориджі. Чому тоді аплодував Дональд Трамп? Тому, що Путін продовжує масовані вбивства мирного населення, продовжує знущатися з жінок й дітей на очах усього світу й самих США? На очах дружини Дональда Трампа Меланії, яка нібито переймається цими обстрілами, в той час, як її чоловік переймається результатами чергової партії в гольф? Ось питання, які варто було б поставити кожному – і самому Дональду Трампу, і представникам адміністрації президента США, і, звичайно, тим людям, які голосують за політиків, які потім виявляють абсолютно демонстративно байдужість до вбивства мирних мешканців України та інших регіонів світу, не усвідомлюючи тієї ролі, яку Сполучені Штати як лідер світової демократії мають відігравати саме для того, щоб припинити ці жорстокі та безглузді вбивства, які просто задовольняють жагу до злочинів президента РФ та його хворих на шовіністичний вірус співвітчизників», - акцентував Портников, висловивши сподівання, що сам контекст допомоги Україні буде змінюватися в контексті масових злочинів Росії.

До слова, невдовзі після учорашньої атаки на Київ, Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на реакцію Китаю, який неодноразово закликав до нерозширення війни та до припинення вогню, а також – Угорщини. «Ми очікуємо на реакцію Угорщини. Смерть дітей повинна спричиняти точно більші емоції, ніж будь-що. Ми очікуємо на реакцію кожного у світі, хто закликав до миру, а зараз частіше мовчить, ніж займає принципові позиції», - заявив президент.

Натомість в Угорщині заявили, що заборонили в’їзд командиру ЗСУ після атаки на нафтопровід «Дружба». Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зазначив, що Будапешт вважає кожну атаку на енергетичну безпеку «атакою на суверенітет». Згодом помічник угорського прем’єр-міністра Балаж Орбан підтвердив, що український військовий командир, якому Угорщина заборонила в’їзд за атаки на нафтопровід «Дружба» – це етнічний угорець Роберт Бровді, більш відомий за позивним «Мадяр». Президент Зеленський назвав це рішення угорської сторони обурливим, а польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський запросив «Мадяра» до своєї країни: «Командире Мадяр: якщо вам потрібний відпочинок і Угорщина не впускає вас, будь ласка, приїжджайте до Польщі».

Тим часом міністр закордонних справ Андрій Сибіга розкритикував допис, у якому його угорський колега Петер Сійярто оголосив про рішення заборонити в’їзд українському військовому та у якій назвав дії України «атакою на суверенітет» Угорщини. «Петере, якщо російський нафтопровід для тебе важливіший за українських дітей, вбитих Росією сьогодні вранці, то це моральний занепад. Угорщина стоїть на неправильній стороні історії», - акцентував головний дипломат країни. Сійярто ж у відповідь зазначив, що «це не наша війна».