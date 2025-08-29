﻿
Столиця

Поплічники країни-агресора спалювали автомобілі військових на Київщині

СБУ та Нацполіція затримали ще трьох поплічників країни-агресора, які вчиняли замовні підпали на Київщині.

Фігуранти є мешканцями столичного регіону, які потрапили до уваги фсб, коли шукали «легких заробітків» у Телеграм-каналах, повідомляє СБУ.

Після вербування вони відстежували службові авто ЗСУ, щоб спалити їх і зробити відео загорянь для «звіту» перед кураторами з рф. 

Для вчинення злочинів виконавці використовували легкозаймисті суміші, які синтезували за інструкціями фсб. 

У Києві «по гарячих слідах» викрито двох 16-річних школярів, які підпалили позашляховик воїна ЗСУ після його повернення з передової. 

Неповнолітні спочатку придбали каністру з бензином, який потім вилили на капот машини та підпалили. 

У Білоцерківському районі затримано 36-річного безробітного, який спалив службовий пікап ще одного українського військовослужбовця. 

Правоохоронці викрили зловмисника через декілька годин після вчинення злочину і затримали його за місцем проживання. 

Під час обшуків у всіх затриманих вилучено мобільні телефони із доказами роботи на фсб та одяг, в якому вони виконували замовлення. 

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливий період). 

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, у Донецькій області зловили російську шпигунку.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Популярнi статтi