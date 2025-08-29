Поплічники країни-агресора спалювали автомобілі військових на Київщині

СБУ та Нацполіція затримали ще трьох поплічників країни-агресора, які вчиняли замовні підпали на Київщині.

Фігуранти є мешканцями столичного регіону, які потрапили до уваги фсб, коли шукали «легких заробітків» у Телеграм-каналах, повідомляє СБУ.



Після вербування вони відстежували службові авто ЗСУ, щоб спалити їх і зробити відео загорянь для «звіту» перед кураторами з рф.



Для вчинення злочинів виконавці використовували легкозаймисті суміші, які синтезували за інструкціями фсб.



У Києві «по гарячих слідах» викрито двох 16-річних школярів, які підпалили позашляховик воїна ЗСУ після його повернення з передової.



Неповнолітні спочатку придбали каністру з бензином, який потім вилили на капот машини та підпалили.



У Білоцерківському районі затримано 36-річного безробітного, який спалив службовий пікап ще одного українського військовослужбовця.



Правоохоронці викрили зловмисника через декілька годин після вчинення злочину і затримали його за місцем проживання.



Під час обшуків у всіх затриманих вилучено мобільні телефони із доказами роботи на фсб та одяг, в якому вони виконували замовлення.



Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливий період).



Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

Фото: СБУ.