Поплічники країни-агресора спалювали автомобілі військових на Київщині

СБУ та Нацполіція затримали ще трьох поплічників країни-агресора, які вчиняли замовні підпали на Київщині.
Фігуранти є мешканцями столичного регіону, які потрапили до уваги фсб, коли шукали «легких заробітків» у Телеграм-каналах, повідомляє СБУ.
Після вербування вони відстежували службові авто ЗСУ, щоб спалити їх і зробити відео загорянь для «звіту» перед кураторами з рф.
Для вчинення злочинів виконавці використовували легкозаймисті суміші, які синтезували за інструкціями фсб.
У Києві «по гарячих слідах» викрито двох 16-річних школярів, які підпалили позашляховик воїна ЗСУ після його повернення з передової.
Неповнолітні спочатку придбали каністру з бензином, який потім вилили на капот машини та підпалили.
У Білоцерківському районі затримано 36-річного безробітного, який спалив службовий пікап ще одного українського військовослужбовця.
Правоохоронці викрили зловмисника через декілька годин після вчинення злочину і затримали його за місцем проживання.
Під час обшуків у всіх затриманих вилучено мобільні телефони із доказами роботи на фсб та одяг, в якому вони виконували замовлення.
Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливий період).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.
Фото: СБУ.Автор: Галина Роюк