У Донецькій області зловили російську шпигунку

Контррозвідка СБУ затримала ще одну коригувальницю ворожого вогню по захисниках Донеччини.

Зловмисницею виявилася мешканка Святогірська, яка працювала на російські спецслужби, повідомляє СБУ.

Ворог завербував її під час окупації прифронтового міста на початку повномасштабної війни.



Після звільнення громади Силами оборони рашисти залишили агентку за місцем проживання та проінструктували про додаткові заходи конспірації.



Згодом на месенджер жінки вийшов «зв’язковий» – бойовик спецпідрозділу «БАРС-16» країни-агресора, який воює на східному фронті.



Листуючись з агенткою, рашист поставив їй завдання збирати інформацію про пункти базування та напрямки переміщення українських військ на Лиманському напрямку.



Найбільше ворога цікавили укріпрайони, вогневі позиції та маршрути руху підрозділів Третього армійського корпусу ЗСУ на Лиманському напрямку.



Для збору розвідданих фігурантка обходила місцевість та випитувала потрібні їй відомості під час побутових розмов з місцевими жителями.



Співробітники СБУ покроково задокументували злочини агентки та завчасно убезпечили локації Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.



Зловмисницю було затримано в її оселі. Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Фігурантка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.