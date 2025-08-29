Російські окупанти катували українських воїнів у Донецькій області

Прокурори Донецької обласної розслідують злочини росіян, які катували українських військових під час допитів.

У прокуратурі задокументували численні факти жорстокого поводження представників збройних сил РФ з військовополоненими, повідомляє Офіс генпрокурора.



У серпні 2025 року поблизу села Миролюбівка окупанти взяли в полон українського військовослужбовця. Його доставили до підвалу захопленого будинку, де на колінах зі зв’язаними руками утримували ще сімох захисників України.



Під час допитів російські військові катували полонених – завдавали їм тяжких тілесних ушкоджень, відрізали частини тіла. Потерпілому українському захиснику перерізали горло. Після цього, тіла полонених скинули у яму і засипали сміттям, вважаючи, що вони від отриманих травм померли.



Один із військовополонених вижив. З перерізаним горлом він упродовж п’яти діб діставався українських позицій.

За фактом вчинення воєнного злочину розпочато досудове розслідування. Прокурори допитали потерпілого, триває встановлення всіх військовослужбовців РФ, причетних до цього злочину.

Нагадаємо, окупанти дистанційно замінували вулицю в Херсоні.

Фото: Офіс генпрокурора.