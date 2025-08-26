Окупанти дистанційно замінували вулицю в Херсоні

У Херсоні вибухотехніки поліції знищили російські протипіхотні міни типу «пелюстка», які виявили на одній із вулиць у Дніпровському районі.

Про це повідомляє Національна поліція України.

До поліції надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць у Дніпровському районі Херсона російські загарбники здійснили дистанційне мінування протипіхотними мінами типу «пелюстка».

Як зазначили поліціянти, ця зброя вкрай небезпечна для місцевих, адже дуже малопомітна у навколишньому середовищі.

Такі міни можуть бути зеленого або коричневого кольору, тому в траві, у листі або на ґрунті їх майже не видно. Принцип дії міни – натискний. Щоб вона спрацювала, на неї достатньо наступити або наїхати.

За вказаною адресою вирушили вибухотехніки поліції. Вони між обстрілами та дроновими атаками ретельно оглянули місцевість.

Виявлені протипіхотні фугасні міни зібрали та знищили методом контрольованого підриву.