﻿
Надзвичайні події

Окупанти дистанційно замінували вулицю в Херсоні

Окупанти дистанційно замінували вулицю в Херсоні

У Херсоні вибухотехніки поліції знищили російські протипіхотні міни типу «пелюстка», які виявили на одній із вулиць у Дніпровському районі.

Про це повідомляє Національна поліція України.

До поліції надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць у Дніпровському районі Херсона російські загарбники здійснили дистанційне мінування протипіхотними мінами типу «пелюстка».

Як зазначили поліціянти, ця зброя вкрай небезпечна для місцевих, адже дуже малопомітна у навколишньому середовищі.

Такі міни можуть бути зеленого або коричневого кольору, тому в траві, у листі або на ґрунті їх майже не видно. Принцип дії міни – натискний. Щоб вона спрацювала, на неї достатньо наступити або наїхати.

За вказаною адресою вирушили вибухотехніки поліції. Вони між обстрілами та дроновими атаками ретельно оглянули місцевість.

Виявлені протипіхотні фугасні міни зібрали та знищили методом контрольованого підриву.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

поліціяміниХерсонрашистипелюстка
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

«Сахалін-1» та СПГ: США пропонують Росії енергетичні стимули в обмін на мир
Енергетика 26.08.2025 12:31:58
«Сахалін-1» та СПГ: США пропонують Росії енергетичні стимули в обмін на мир
Читати
Ранковий дайджест ForUА: Новий клас у рф хоче війни, Орбан погрожує наслідками, енергетичні торги США з рф, а Сі Цзіньпін вітає Україну
Дайджест 26.08.2025 12:15:55
Ранковий дайджест ForUА: Новий клас у рф хоче війни, Орбан погрожує наслідками, енергетичні торги США з рф, а Сі Цзіньпін вітає Україну
Читати
Валерій Дубіль про гуманітарну місію на Сумщину: «Підтримка військових і медиків — наш пріоритет»
Війна 26.08.2025 11:48:42
Валерій Дубіль про гуманітарну місію на Сумщину: «Підтримка військових і медиків — наш пріоритет»
Читати

Популярнi статтi