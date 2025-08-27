﻿
Зарплати чиновників в Україні перевищили 60 тис грн: рейтинг найвищих

Зарплати чиновників в Україні перевищили 60 тис грн: рейтинг найвищих

Середня зарплата в українських центральних держорганах у липні 2025 року досягла 62,6 тисяч гривень. Це значно перевищує середній показник по країні, який, за даними ПФУ, становить 20 456 гривень. Порівняно з липнем минулого року, зарплати чиновників зросли на 7%. Це удвічі менше, ніж рівень інфляції за той же період, яка становила 14,1%. Загалом у центральних держорганах зараз працює 22 246 осіб. Про це повідомляє Мінфін.

Рейтинг відомств за середньою зарплатою

Згідно з даними Мінфіну, найвищі середні зарплати отримують чиновники в наступних відомствах:

  1. НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) — 102,8 тисячі гривень.

  2. НАЗК (Національне агентство із запобігання корупції) — 95,8 тисячі гривень.

  3. Антимонопольний комітет — 92,7 тисячі гривень.

  4. Апарат Верховної Ради — 87,2 тисячі гривень.

  5. Міністерство цифрової трансформації — 82,8 тисячі гривень.

Наступними у рейтингу йдуть Секретаріат Кабінету міністрів України із середньою зарплатою 81,6 тисячі гривень.

Зарплати керівників: хто в лідерах

Середня зарплата керівництва відомств становить 139,2 тисячі гривень. Найвищі виплати серед керівників, за даними Мінфіну, отримують у:

  1. НАЗК — 337 тисяч гривень.

  2. Рахунковій палаті — 264,8 тисячі гривень.

  3. Центральній виборчій комісії — 226,8 тисячі гривень.

  4. Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України — 219,1 тисячі гривень.

  5. Апараті Верховної Ради — 204,2 тисячі гривень.

