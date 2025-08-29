Удар окупантів по кораблю ВМС: кілька моряків зникли безвісти

Два члени екіпажу загинули та кілька вважаються зниклими безвісти внаслідок російського удару по кораблю Військово-морських сил ЗСУ.

"На жаль, ми маємо другого загиблого. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Звісно, ми обов’язково знайдемо всіх наших зниклих – їх кілька. Так само кілька військовослужбовців отримали поранення. Але більшість екіпажу перебуває ще з учорашнього дня у безпеці", - повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.



ЗМІ повідомляли, що корабель затонув, але Плетенчук зазначив, що наразі "не може підтвердити цю інформацію, повідомляє "Українська правда".

Нагадаємо, секретний завод дронів: як Україна готується до «дронових перегонів» з Росією.