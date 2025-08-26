Секретний завод дронів: як Україна готується до «дронових перегонів» з Росією

Британське видання Sky News отримало ексклюзивний доступ до одного з українських заводів із виробництва дронів, щоб показати, як нові технології змінюють сферу оборони. Журналісти відвідали секретне підприємство, де збирають тисячі безпілотників, і переконалися: для України дрони стали ключовою зброєю у війні з Росією.

Гонка озброєнь

Попри вражаючі масштаби виробництва, Україна ризикує втратити перевагу в «дронових перегонах». Компанія General Cherry, яка спочатку створювала близько сотні дронів на місяць, тепер виробляє в тисячу разів більше. Однак представники заводу заявляють, що цього все одно недостатньо, адже російська армія має величезні ресурси.

Подібні побоювання раніше висловлював і президент Володимир Зеленський. Він наголошував, що РФ значно наростила виробництво дронів, тоді як Україна не встигає масштабуватись через брак фінансування.

Завод, розташований у непримітній офісній будівлі, постійно змінює своє місцезнаходження, щоб уникнути російських ударів. Тут дрони збирають вручну, як конструктори. Вони різняться за розміром і функціями: деякі несуть вибухівку, інші підіймаються на висоту до шести кілометрів для перехоплення ворожих розвідників. Цікаво, що український дрон вартістю близько $1000 може знищити російський літак, що коштує в сотні разів більше.

Російська загроза та роль Китаю

Кожен апарат перед відправкою на фронт проходить ретельне тестування. Над цим працюють навіть молоді фахівці. Наприклад, 19-річний хлопець із Херсонщини, який до війни захоплювався дронами як хобі, тепер перевіряє їхню готовність до бою.

Однак Росія також активно нарощує свої можливості. Вона демонструє нові заводи, де сотні дронів-камікадзе готують до атак. Кремль удосконалює іранські «Шахеди», створюючи швидші та небезпечніші модифікації. За прогнозами, кількість атак такими дронами може сягнути тисячі за ніч.

Росія робить ставку на масовість і вже застосовує дрони, керовані через оптоволоконний кабель. Їх неможливо придушити системами радіоелектронної боротьби (РЕБ). Українські інженери також створюють власні зразки таких апаратів, але визнають, що Москва почала раніше і швидше нарощує масштаби завдяки допомозі Китаю.

За інформацією українських інженерів, у Китаї цілі заводи виготовляють спеціальне волокно для російських дронів у величезних обсягах. Крім того, Китай, заявляючи про «нейтралітет», обмежує постачання мікрочипів та інших критично важливих компонентів для українського виробництва. У Києві вважають, що Захід робить недостатньо, щоб компенсувати цю загрозу.

Війна технологій

Фахівці наголошують, що сучасна війна поступово перетворюється на протистояння роботизованих технологій. За їхніми оцінками, близько 80% ударів на полі бою здійснюють безпілотники. Той, хто матиме перевагу в цій сфері, ймовірно, визначатиме перебіг не лише нинішнього, а й майбутніх конфліктів.

Україна переконана, що для збереження балансу та переваги потрібна активніша підтримка партнерів, адже саме дрони дедалі частіше стають вирішальним фактором на фронті.