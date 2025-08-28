Тиск на Росію має тривати до припинення агресії - співголови конференції ЄС

Співголови 27-ї Міжпарламентської конференції зі спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС та спільної політики безпеки та оборони, що відбулася в Копенгагені 26-28 серпня, засудили агресію Росії та підтвердили підтримку України у відновленні її суверенітету в межах міжнародно визнаних кордонів.

Про це йдеться у спільній заяві співголів 27-ї Міжпарламентської конференції - голови Комітету у закордонних справах, депутата Європарламенту Девіда МакАллістера, та голови Комітету в закордонних справах парламенту Данії Крістіана Фріса Баха.

«Через понад три з половиною роки після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення, ми знову засуджуємо незаконну, нічим не спровоковану та невиправдану військову агресію Москви проти України. Ми вимагаємо негайного припинення всіх російських військових операцій та закликаємо до повного відновлення незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів», – заявили вони.

Вони також наголосили, що будь-яка ініціатива щодо України має вноситися разом з Україною та відповідати Статуту ООН, а також ключовим принципам української Формули миру.

«Ми наголошуємо на необхідності продовжувати тиск на Росію, доки вона не припинить свою агресію», – йдеться у заяві. «Представники російської влади та всі, хто відповідальний за міжнародні злочини, скоєні в Україні або проти неї, мають бути притягнуті до відповідальності та постати перед судом відповідно до норм міжнародного права».

Співголови привітали нещодавні зусилля президента США Дональда Трампа, спрямовані на припинення вбивств в Україні, припинення агресивної війни Росії та досягнення справедливого та міцного миру.

«Його заява про готовність США брати участь у гарантіях безпеки є важливим сигналом. Однак ми непохитні в тому, що рішення щодо своєї території прийматиме Україна. Міжнародні кордони не повинні змінюватися силою», – наголосили вони.

У заяві підкреслюється важливість Європейського фонду миру (EPF) для підтримки Сил оборони України шляхом фінансування та постачання військової техніки та навчання.

«Ми вітаємо створення Місії військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine) та закликаємо до подальшого розширення кількості навченого персоналу та видів навчання, що надаються, відповідно до потреб ЗСУ. Ми рішуче підтримуємо життєво важливу роботу Консультативної місії Європейського Союзу в Україні. Її постійна присутність та досвід є важливими для допомоги Україні у вирішенні поточних викликів», – написали співголови.

Вони також привітали створення промислового центру для підтримки обороноздатності України та її інтеграції до Європейської оборонної технологічної та промислової бази, а також зміцнення українського ВПК за данською моделлю.

Співголови конференції наголосили на глибокому значенні розширення як для Європейського Союзу, так і для країн-кандидатів, включаючи Україну, Молдову та країни Західних Балкан.

«Майбутнє цих країн лежить всередині ЄС, що є стратегічною інвестицією у мир, безпеку, стабільність та процвітання для всього континенту. Розширення має бути процесом, що базується на заслугах, збалансованим та надійним, відповідно до Копенгагенських критеріїв, рівно та об’єктивно застосованим до всіх країн-кандидатів. Ми виступаємо за сталу фінансову та політичну підтримку для сприяння ефективній інтеграції країн, що вступають до ЄС», – йдеться у заяві.