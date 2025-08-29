Спека в Україні: синоптики прогнозують сонячну та суху погоду на найближчі дні

В п'ятницю 29 серпня, в Україні буде сухо і сонячно, а температура повітря підвищиться до +32°. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Прогноз на 29 серпня

На погоду впливає антициклон, тому опадів не очікується. Вітер буде південний зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура вдень: 26–31°, у деяких регіонах до +32°. У Карпатах 18–23°.

Температура вночі: 11–16°, на північному сході та сході країни 7–12°. У Карпатах 3–8° тепла.

Прогноз на вихідні та наступний тиждень

Синоптики попереджають, що упродовж суботи-неділі спека посилиться, і температура повітря може сягнути +30–35°.

31 серпня на заході України стане трохи прохолодніше — 24–27°, але загалом помітне зниження температури та більш м'яка погода очікується лише після 7 вересня.