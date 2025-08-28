Скандал у США: директор CDC відмовилася звільнитися після рішення Білого дому

Директор Центрів контролю та профілактики захворювань США (CDC) Сьюзен Монарес відмовилася піти у відставку після того, як Білий дім звільнив її з посади.

Адміністрація Дональда Трампа звільнила Сьюзен Монарес з посади голови CDC місяць тому.

Причиною стало те, що вона нібито “не відповідала порядку денному президента”. Але адвокат Монарес заявив, що відсторонити її може лише президент Дональд Трамп, пише MedicalXpress.

– Тому ми відхиляємо рішення як юридично необґрунтоване, і вона залишається директором CDC, – йдеться у заяві.

Насправді конфлікт виник через політику вакцинації, яку активно реформує міністр охорони здоров’я Роберт Кеннеді.

Зокрема він обмежив доступ до щеплень від Covid-19, скоротив фінансування розробки нових вакцин і звільнив низку експертів із імунізації. Ці кроки викликали різку критику з боку наукової спільноти.

Адвокати Монарес порівняли рішення міністра з політичною зброєю, що ставить під загрозу життя мільйонів американців.

За даними профспілки AFGE Local 2883, яка представляє понад 2 тис. працівників CDC, після заяви про звільнення Монарес одразу п’ятеро посадовців агентства подали у відставку.

Серед них — головний лікар CDC Дебра Гурі та директор Національного центру з питань нових і зоонозних інфекційних захворювань Деніел Джерніган.

Загалом звільнилося близько 60 співробітників CDC, які боролися з інфекційними загрозами, як-от пташиний грип, а також ті хто досліджував епідемічну ситуацію та екологічні небезпеки.