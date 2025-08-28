Українські розвідники атакували вузлову залізничну станцію на північ від Москви

Українська військова розвідка атакувала вузлову залізничну станцію в місті Твєрь, що за 167 км на північ від Москви.

Про це hromadske розповіло джерело в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

За словами співрозмовника, 28 серпня близько 5:00 на станції пролунав вибух. Як зрозуміло з отриманого відео, під залізничними цистернами, наповненими пальним, заклали вибухівку.

Після вибуху вогонь поширився на всю територію залізничної станції.

Як пояснило джерело в ГУР, вузлова станція Твєрь входить до мережі, якою війська РФ транспортують паливно-мастильні матеріали, боєприпаси та особовий склад.

Нагадаємо, 17 серпня українські розвідники уразили інфраструктуру вузлової залізничної станції Ліски у Воронезькій області рф. А перед тим ГУР атакувало нафтоперекачувальну станцію «Унеча» в Брянській області РФ.