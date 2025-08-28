﻿
Полiтика

Зростаюча безпринципність російського режиму примушує західних політиків робити відповідні заяви

Зростаюча безпринципність російського режиму примушує західних політиків робити відповідні заяви

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц категорично засудив масовану нічну атаку РФ по Україні.

"Цієї ночі Росія знову показала своє справжнє обличчя. Ми категорично засуджуємо жорстокі атаки на цивільне населення. Те, що тепер під приціл потрапило й Представництво ЄС, свідчить про зростаючу безпринципність російського режиму", - написав Мерц у соцмережі Х.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш також засуджує нічні ракетні атаки та атаки безпілотників Російської Федерації на українські міста, внаслідок яких загинуло та було поранено багато мирних жителів, зокрема дітей. Про це йдеться у заяві речника генсека Стефана Дюжарріка.

"Внаслідок атак також було пошкоджено приміщення дипломатичних делегацій та офісів у столиці Києві. Напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру порушують міжнародне гуманітарне право, є неприйнятними та мають бути негайно припинені", - заявили в ООН.

Генеральний секретар повторив свій заклик до припинення вогню, яке "призведе до справедливого, всеохоплюючого та сталого миру в Україні – такого, що повністю підтримуватиме суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та відповідних резолюцій ООН".

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ООННімеччинаФРНрашистиФрідріх МерцАнтоніу Гутеррішзаяви
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Ігнат розповів про особливості російської атаки на столицю
Столиця 28.08.2025 13:50:48
Ігнат розповів про особливості російської атаки на столицю
Читати
Зросла кількість жертв російського удару по столиці
Столиця 28.08.2025 13:30:32
Зросла кількість жертв російського удару по столиці
Читати
Відповідь на агресію: НАТО збільшує оборонний бюджет до $1,5 трлн на тлі війни в Україні
Полiтика 28.08.2025 13:14:13
Відповідь на агресію: НАТО збільшує оборонний бюджет до $1,5 трлн на тлі війни в Україні
Читати

Популярнi статтi