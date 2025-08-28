Зростаюча безпринципність російського режиму примушує західних політиків робити відповідні заяви

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц категорично засудив масовану нічну атаку РФ по Україні.

"Цієї ночі Росія знову показала своє справжнє обличчя. Ми категорично засуджуємо жорстокі атаки на цивільне населення. Те, що тепер під приціл потрапило й Представництво ЄС, свідчить про зростаючу безпринципність російського режиму", - написав Мерц у соцмережі Х.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш також засуджує нічні ракетні атаки та атаки безпілотників Російської Федерації на українські міста, внаслідок яких загинуло та було поранено багато мирних жителів, зокрема дітей. Про це йдеться у заяві речника генсека Стефана Дюжарріка.

"Внаслідок атак також було пошкоджено приміщення дипломатичних делегацій та офісів у столиці Києві. Напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру порушують міжнародне гуманітарне право, є неприйнятними та мають бути негайно припинені", - заявили в ООН.

Генеральний секретар повторив свій заклик до припинення вогню, яке "призведе до справедливого, всеохоплюючого та сталого миру в Україні – такого, що повністю підтримуватиме суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та відповідних резолюцій ООН".