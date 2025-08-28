Зросла кількість загиблих у Києві, в столиці заборонені розважальні заходи

У Києві далі зростає число жертв завданого вночі 28 серпня російського повітряного удару, повідомила ввечері Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 17:50 унаслідок російського масованого удару по місту загинули 19 людей, з них – чотири дитини, 52 особи постраждали. Надзвичайники продовжують аварійно-рятувальні роботи на двох локаціях. Під завалами ще можуть перебувати люди», – йдеться в повідомленні.

За даними Київської міської військової адміністрації, наслідки атаки РФ фіксуються на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах. Є значні пошкодження в житловій забудові Дніпровського та Дарницького районів. Зокрема, в останньому прямим влучанням була знищена частина п’ятиповерхівки.

Віталій Кличко, Київський міський голова, зазначив, що завтрашній день, 29 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби. 29 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.