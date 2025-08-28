﻿
Столиця

Зросла кількість загиблих у Києві, в столиці заборонені розважальні заходи

Зросла кількість загиблих у Києві, в столиці заборонені розважальні заходи

У Києві далі зростає число жертв завданого вночі 28 серпня російського повітряного удару, повідомила ввечері Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 17:50 унаслідок російського масованого удару по місту загинули 19 людей, з них – чотири дитини, 52 особи постраждали. Надзвичайники продовжують аварійно-рятувальні роботи на двох локаціях. Під завалами ще можуть перебувати люди», – йдеться в повідомленні.

За даними Київської міської військової адміністрації, наслідки атаки РФ фіксуються на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах. Є значні пошкодження в житловій забудові Дніпровського та Дарницького районів. Зокрема, в останньому прямим влучанням була знищена частина п’ятиповерхівки.

Віталій Кличко, Київський міський голова, зазначив, що завтрашній день, 29 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби. 29 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.

 

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Київзагибліжалобаобстрілстолицяжертвирашиститерор
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Ігнат розповів про особливості російської атаки на столицю
Столиця 28.08.2025 13:50:48
Ігнат розповів про особливості російської атаки на столицю
Читати
Зросла кількість жертв російського удару по столиці
Столиця 28.08.2025 13:30:32
Зросла кількість жертв російського удару по столиці
Читати
Відповідь на агресію: НАТО збільшує оборонний бюджет до $1,5 трлн на тлі війни в Україні
Полiтика 28.08.2025 13:14:13
Відповідь на агресію: НАТО збільшує оборонний бюджет до $1,5 трлн на тлі війни в Україні
Читати

Популярнi статтi