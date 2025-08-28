Президента ФК ЦСКА підозрюють у постачанні електроенергії окупантам у Криму

Підозру оголошено відомому російському підприємцю, президенту футбольного клубу ЦСКА (Москва), який постачав електроенергію для ФСБ та Чорноморського флоту РФ у Криму, повідомив Офіс генерального прокурора.

"Слідство встановило, що після тимчасової окупації Криму підконтрольне бізнесмену енергопостачальне підприємство формально перереєстрували у м. Херсон. Водночас він створив у Севастополі філію, яку зареєстрували у так званих "держорганах" рф. Саме через цю "філію" у 2015–2016 роках було укладено щонайменше 20 договорів на постачання електроенергії окупаційним адміністраціям та силовим структурам рф", - повідомляється в телеграм-каналі у четвер.

Офіс генпрокурора повідомляє, що йдеться про ФСБ, Чорноморський флот, "уряд Севастополя", суди, прокуратуру, МВС, митницю та податкові органи.

"Загальна вартість контрактів перевищила 206 млн російських рублів (понад 79 млн грн за курсом того часу). Фактично підозрюваний системно забезпечував ресурсами окупантів, сприяючи утвердженню й функціонуванню незаконної влади рф на українській території", - йдеться у повідомленні.

До реалізації схеми він залучив ще чотирьох осіб, яким також повідомлено про підозру. Один з них уже засуджений обвинувальним вироком, що набрав законної сили.

Дії підприємця кваліфіковано як фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, а також зміну меж території та державного кордону України (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 110-2 КК України). Раніше цій особі було повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України).

За офіційною інформацією президентом ФК ЦСКА є уродженець Харкова Євген Гінер.

Фото: Богдана Коверзнєва