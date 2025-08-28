В Німеччині відкрили найбільший у Європі снарядний завод, побудований за 15 місяців

В Унтерлюсі, що в Німеччині, відбулася урочиста церемонія відкриття найбільшого в Європі заводу з виробництва боєприпасів. Його побудував за 15 місяців німецький оборонний концерн Rheinmetall. На відкритті був присутній, зокрема, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Financial Times.

Підприємство, що складається з двох корпусів, розраховане на 500 робочих місць. У його будівництво інвестували 500 млн євро.

Цього року завод планує виготовити приблизно 25 тисяч артилерійських снарядів стандарту НАТО (калібр 155 мм). До 2027 року підприємство має вийти на повну потужність — 350 тисяч снарядів на рік. Також із 2026 року тут вироблятимуть і реактивні боєприпаси. Загалом концерн Rheinmetall на різних своїх майданчиках, у тому числі за межами Німеччини, випускає близько 700 тисяч артилерійських снарядів на рік.

Під час виступу на відкритті нового заводу генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що нині країни Європи виробляють у шість разів більше боєприпасів, ніж два роки тому. За його словами, до кінця 2025 року ця цифра досягне 2 мільйонів одиниць.

Раніше стало відомо, що Німеччина збирається щорічно витрачати 9 мільярдів євро на підтримку України.