Німеччина збирається щорічно витрачати 9 мільярдів євро на підтримку України

Протягом найближчих років Німеччина щорічно витрачатиме 9 мільярдів євро на підтримку України.

Про це повідомив міністр фінансів країни та віцеканцлер уряду Німеччини Ларс Клінгбайль під час зустрічі з президентом України.

«Як міністр фінансів, я наголосив, і це також було погоджено Федеральним урядом, що ми зобов’язуємося підтримувати Україну найближчими роками, витрачаючи 9 мільярдів євро щорічно», — сказав Клінгбайль.

Він також зустрівся з міністром фінансів України Сергієм Марченком та обговорив із ним забезпечення достатнього фінансового ресурсу для України у 2026 році.

За словами Марченка, з початку 2022-го пряма бюджетна допомога Україні від Німеччини сягає 1,6 мільярда євро.

«Також вагомою є підтримка урядом ФРН інструменту ЄС Ukraine Facility, у межах якого вже залучено 22,6 млрд євро до держбюджету, та механізму ERA — отримали 9 млрд євро від ЄС», — написав український міністр.