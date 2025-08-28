Відповідь на агресію: НАТО збільшує оборонний бюджет до $1,5 трлн на тлі війни в Україні

За даними НАТО, у 2025 році країни-члени Альянсу планують спрямувати на оборону понад $1,5 трлн. Це значне збільшення оборонних витрат відбувається на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну та зростаючого тиску з боку США.

Збільшення витрат та цільові показники

Як зазначено у звіті НАТО, понад половину загальних витрат візьмуть на себе США. Загалом, у цінах 2021 року, оборонні видатки становитимуть $1,4 трлн, з яких $845 млрд забезпечить Вашингтон.

За оцінками Альянсу, у 2025 році всі країни-члени досягли узгодженої у 2014 році мети щодо витрат на оборону — 2% від ВВП. Хоча сім країн досягли лише мінімального показника, деякі інші суттєво його перевищили.

Лідерами за часткою видатків у ВВП є:

Польща — 4,48%

Литва — 4%

Латвія — 3,73%

Ці країни також перевищили новий цільовий показник у 3,5% від ВВП, встановлений на саміті НАТО в Гаазі. Додаткові 1,5% від ВВП вони виділяють на суміжні цілі, такі як інфраструктура та допомога Україні.

Роль Німеччини та допомога Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підкреслив, що нові цілі покликані змінити європейські збройні сили та архітектуру безпеки континенту.

Німеччина, зокрема, значно збільшує свій внесок. Її оборонний бюджет за чотири роки подвоїться до €162 млрд, з яких €9 млрд щорічно буде спрямовано на підтримку України.

Військова допомога для Києва

Голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне повідомив, що обсяги постачання військової допомоги Україні цього року зростуть. За його словами, у 2024 році країни НАТО надали Україні допомоги на $50 млрд. Станом на 1 січня 2025 року ця сума вже сягнула $33 млрд, і очікується, що до кінця року вона вийде на рівень торішніх показників.