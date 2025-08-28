﻿
"Командир" з TikTok: у Києві викрили 20-річного шахрая, який збирав гроші, використовуючи фейковий профіль офіцера

У столиці затримали 20-річного чоловіка, який створив фейковий акаунт у TikTok від імені командира полку ударних безпілотних авіаційних систем ЗСУ, щоб збирати гроші на власні потреби. Про це повідомила Національна поліція України.

Зловмисник використовував реальні відео військовослужбовця, щоб видавати себе за нього та закликати користувачів соціальних мереж донатити на потреби армії. Насправді ж отримані кошти він витрачав на себе.

Відомо щонайменше про двох постраждалих, які перерахували шахраєві загалом понад 28 тисяч гривень: один із них переказав 5 тисяч, а інший — 23,5 тисячі гривень.

Правоохоронці — слідчі Головного слідчого управління Нацполіції та столичні кіберполіцейські — встановили особу зловмисника та провели обшуки. У нього вилучили комп'ютер і мобільний телефон, які містили докази його незаконної діяльності.

Наразі фігуранту оголошено підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану). За це йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше стало відомо про військовослужбовицю з Полтавщини, яка замість служби відпочивала на закордонних курортах.

 Автор: Галина Роюк

