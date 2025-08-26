Військовослужбовиця з Полтавщини замість служби відпочивала на закордонних курортах

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у співпраці з військовою контррозвідкою СБУ оголосили підозру старшій сержантці однієї з військових частин Полтавської області. Жінку звинувачують в ухиленні від військової служби та шахрайстві.

За даними слідства, з 2022 по 2024 рік військовослужбовиця вісім разів незаконно виїжджала за кордон на відпочинок, ігноруючи свої службові обов'язки. Вона відвідувала курорти в Чорногорії та Польщі.

Незважаючи на регулярні прогули, жінка продовжувала отримувати повне грошове забезпечення. За цей час їй було безпідставно виплачено майже 190 тисяч гривень з державного бюджету. Керівництво військової частини не вживало жодних заходів щодо її відсутності на службі.

Наразі сержантці повідомили про підозру за двома статтями:

ухилення від військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України);

шахрайство, що завдало значної шкоди (ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Триває досудове розслідування.

Раніше стало відомо, що нардепи хочуть дозволити виїзд за кордон чоловікам до 25 років - подробиці.