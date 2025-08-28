Чому Путін уникає зустрічі із Зеленським: Заплутана гра для Трампа та інші причини

Президент США Дональд Трамп вважає, що Володимир Путін не хоче зустрічатися з Володимиром Зеленським через "особисту неприязнь". Проте, як зазначають аналітики, справжні причини набагато складніші та тісно пов'язані з розрахунком Кремля на майбутні політичні зміни у Вашингтоні.

За словами редактора думок Politico Europe Джеймі Деттмера, підхід Трампа до дипломатії ґрунтується на "теорії великих людей", де все зводиться до особистої "хімії" між лідерами. Такий погляд ігнорує глибокі політичні, економічні та історичні чинники, які насправді рухають процеси. Цей підхід став очевидним, коли Трампа випадково підслухали, як він пояснював президенту Франції Емманюелю Макрону, що Путін прагне укласти угоду "саме з ним".

Однак експерти вважають, що відмова Путіна від зустрічі із Зеленським має зовсім інші причини.

Кремлівська стратегія: легітимність і затягування часу

Політична легітимність. Участь у саміті надала б Володимиру Зеленському міжнародну легітимність, яку Кремль усіляко намагається заперечити. Для російської пропаганди український президент є лише "маріонеткою", а прямі переговори з ним визнали б його повноцінним лідером суверенної держави.

Затягування часу. Це ключова частина кремлівської стратегії. Утримуючи Трампа на гачку та уникаючи прямого конфлікту, Кремль намагається відтягнути час. Трамп погрожував "серйозними наслідками", якщо Росія не покаже готовності до завершення війни. Незважаючи на те, що він не уточнив, якими будуть ці наслідки (найімовірніше, вторинні санкції проти країн-торгових партнерів Росії), Кремль прагне не допустити, щоб ці погрози стали реальністю.

Економічна вигода. Затягування війни дозволяє Росії зберігати внутрішню стабільність. Як зазначає соціологиня Елла Панеях, швидкий перехід до мирної економіки міг би спровокувати внутрішню боротьбу за ресурси та політичні чвари. Крім того, війна слугує приводом для політичних репресій, що посилює контроль режиму над суспільством.

Виснаження Європи та розкол НАТО. Продовження війни також виснажує фінансові ресурси європейських країн і ставить під загрозу крихкий трансатлантичний альянс. Ослаблений і розділений Захід відповідає не лише інтересам Росії, а й інтересам її союзника Китаю, який уважно спостерігає за подіями в Європі.

Маніпуляції Лаврова

Кремлівська тактика полягає в тому, щоб заплутати Трампа й його оточення в нескінченних "деталях і складнощах", як-от "корінні причини" війни. Цим займається міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який перекладає відповідальність за відсутність прогресу на Україну. Такий підхід розрахований на свідомість Дональда Трампа, який, за словами Джеймі Деттмера, не любить заглиблюватися в деталі, тому подібні маніпуляції можуть легко закріпитися в його сприйнятті.