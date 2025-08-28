Угорщина готова переглянути позицію щодо членства України в ЄС

Уряд Угорщини припустив, що може змінити свою позицію щодо блокування переговорів про членство України в Європейському Союзі. Цей крок можливий, якщо Київ зробить "реальні кроки" для вирішення суперечливих питань, зокрема щодо прав угорської меншини на Закарпатті.

Про це заявив заступник глави МЗС Угорщини Левенте Мадяр після зустрічі з віцепрем'єром України з питань євроінтеграції Тарасом Качкою.

За словами Мадяра, під час зустрічі обговорювалися причини, через які Будапешт досі відмовляв у підтримці євроінтеграції України. Ключовим моментом стала ситуація із закарпатськими угорцями.

"Віцепрем’єр пообіцяв, що особисто долучиться до двостороннього процесу, мета якого – спільно знайти рішення з питань, що викликають суперечки у сфері прав меншин", – написав Мадяр.

Водночас угорський посадовець наголосив, що Будапешт очікує від Києва не просто чергових обіцянок, а "реальних кроків". Мадяр застеріг, що попередніх запевнень було "стільки за останнє десятиліття, що ними можна було б перегородити навіть ріки більші за Дунай".

Ця зустріч відбулася після першої телефонної розмови між Тарасом Качкою та міністром Угорщини у справах ЄС Яношем Бокою, що відбулася минулого тижня. Ці контакти можуть свідчити про початок діалогу між двома країнами для розв’язання існуючих розбіжностей.

Нагадаймо, раніше Литва запропонувала розпочати технічні переговори про вступ України до ЄС без згоди Угорщини.