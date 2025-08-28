Ворог найбільше атакує на двох напрямках, на Лиманському тривають 11 боєзіткнень

Між Силами оборони України та російськими військами за добу відбулося 76 бойових зіткнень, більше половини з них на Покровському та Лиманському напрямках.
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці.
Артилерійських обстрілів з території РФ зазнали населені пункти Нововасилівка, Будівельне, Біла Береза, авіаційних обстрілів зазнав населений пункт Заріччя Сумської області.
- На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили чотири російські атаки. Також ворог завдав 11 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 20 керованих авіабомб, та здійснив 134 обстріли, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.
- Три атаки відбили українські воїни в районах населених пунктів Глибоке та Колодязне на Південно-Слобожанському напрямку.
- На Куп’янському напрямку росіяни п’ять разів намагалися просунутись у районі Куп’янська, три бойові зіткнення тривають.
- На Лиманському напрямку війська РФ дванадцять разів атакували у районах Новомихайлівки, Нового Миру, Зеленої Долини, Колодязів, Торського, Серебрянки та в напрямках Ямполя, Закітного, Дронівки й Шандриголового, одинадцять боєзіткнень тривають.
- На Сіверському напрямку Сили оборони відбили одну спробу просування ворога поблизу Федорівки.
- На Торецькому напрямку росіяни чотири рази атакували позиції українських військ у районах Плещіївки, Торецька та Полтавки.
- На Покровському напрямку ворог двадцять вісім разів атакував позиції Сил оборони у районах населених пунктів Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка та в напрямках населених пунктів Мирноград, Родинське, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Червоний Лиман, Покровськ. Одне бойове зіткнення продовжується дотепер.
- На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбивали атаки росіян у районах населених пунктів Філія, Іванівка, Воскресенка та в бік населеного пункту Січневе. Чотири з восьми наступальних дій ворога відбиті, ще чотири боєзіткнення тривають.
- На Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках від початку доби бойових зіткнень не відбувалося.
Ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Білогір’я та Миколаївка.Автор: Сергій Ваха