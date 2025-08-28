Ворог найбільше атакує на двох напрямках, на Лиманському тривають 11 боєзіткнень

Між Силами оборони України та російськими військами за добу відбулося 76 бойових зіткнень, більше половини з них на Покровському та Лиманському напрямках.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці.

Артилерійських обстрілів з території РФ зазнали населені пункти Нововасилівка, Будівельне, Біла Береза, авіаційних обстрілів зазнав населений пункт Заріччя Сумської області.

українські воїни відбили чотири російські атаки. Також ворог завдав 11 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 20 керованих авіабомб, та здійснив 134 обстріли, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню. Три атаки відбили українські воїни в районах населених пунктів Глибоке та Колодязне на Південно-Слобожанському напрямку .

війська РФ дванадцять разів атакували у районах Новомихайлівки, Нового Миру, Зеленої Долини, Колодязів, Торського, Серебрянки та в напрямках Ямполя, Закітного, Дронівки й Шандриголового, одинадцять боєзіткнень тривають. На Сіверському напрямку Сили оборони відбили одну спробу просування ворога поблизу Федорівки.

ворог двадцять вісім разів атакував позиції Сил оборони у районах населених пунктів Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка та в напрямках населених пунктів Мирноград, Родинське, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Червоний Лиман, Покровськ. Одне бойове зіткнення продовжується дотепер. На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбивали атаки росіян у районах населених пунктів Філія, Іванівка, Воскресенка та в бік населеного пункту Січневе. Чотири з восьми наступальних дій ворога відбиті, ще чотири боєзіткнення тривають.

українські оборонці відбивали атаки росіян у районах населених пунктів Філія, Іванівка, Воскресенка та в бік населеного пункту Січневе. Чотири з восьми наступальних дій ворога відбиті, ще чотири боєзіткнення тривають. На Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках від початку доби бойових зіткнень не відбувалося.

Ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Білогір’я та Миколаївка.