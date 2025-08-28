Затяжна чистка в китайській армії: Сі Цзіньпін усунув п’яту частину особисто призначених генералів

Президент Китаю Сі Цзіньпін розпочав наймасштабнішу чистку вищого військового керівництва з часів правління Мао Цзедуна, що викликає сумніви щодо стабільності його влади та боєготовності Народно-визвольної армії (НВАК). Нещодавнє зникнення заступника голови Центральної військової ради (ЦВК) Хе Вейдуна стало найяскравішим свідченням цієї безпрецедентної хвилі відставок. Про це пише Bloomberg.

На початку цього року вищі військові чини Китаю зібралися в Пекіні на традиційну церемонію посадки дерев. Державне телебачення показало, як група високопоставлених офіцерів копає землю, але спостерігачі відразу помітили відсутність одного з найвпливовіших генералів — Хе Вейдуна. Його відсутність, як пише Bloomberg, стала найпомітнішою ознакою того, що він став найвищим військовим чиновником, усуненим з посади після закінчення хаотичного правління Мао Цзедуна у 1976 році.

Чистка, що лякає: хто наступний?

Аналіз Bloomberg News виявив, що Сі усунув майже п’яту частину генералів, яких він особисто призначив, що різко контрастує з політикою його попередників. Наприклад, Цзян Цземінь і Ху Цзіньтао не розслідували жодного з генералів, яких підвищили за час їхнього правління.

Чистка Сі залишила в ключовій Центральній військовій раді лише чотирьох членів, порівняно з сімома на початку його третього терміну. Це найменша кількість за всю епоху після Мао.

"Безсумнівно, зараз у вищих ешелонах влади панує велика турбулентність", — зазначив Джеймс Чар, доцент Наньянського технологічного університету. "Це точно погана оптика".

Корупція як привід, влада як мета

Коли Сі Цзіньпін прийшов до влади, він оголосив боротьбу з корупцією в армії, яка, за його словами, становила "екзистенційну загрозу". Проте, на тлі цих заходів Сі також почав реструктуризацію НВАК, щоб зробити її здатною "воювати та вигравати війни". Ця чистка, яка почалася з усунення двох колишніх міністрів оборони — Лі Шанфу і Вей Фенхе — тепер дійшла до генералів, які безпосередньо підпорядковуються Сі.

Зокрема, розслідування Департаменту розвитку військового обладнання, що відповідає за закупівлю зброї, призвело до усунення високопоставлених чиновників Ракетних військ. Це викликає занепокоєння, оскільки під час будь-яких корупційних скандалів у сфері закупівель існує ризик, що дефекти обладнання можуть проявитися лише під час реальних бойових дій.

Що означає чистка для світу?

Справжні масштаби чисток оцінити важко, оскільки китайська армія ще більш закрита, ніж сам уряд. Про долю генерала зазвичай стає відомо лише тоді, коли він зникає з публічних заходів. Невідомим залишається і ключове питання: чи є ця чистка ознакою сили Сі, чи його слабкості?

Наступного тижня, коли Сі спостерігатиме за першим військовим парадом Китаю з 2019 року, аналітики шукатимуть не лише нові танки та ракети, а й підказки, що стосуються довіри Сі до своїх генералів.

"Важко сказати, наскільки чистоки вплинули на боєготовність", — сказав Джоел Вутнов, старший науковий співробітник Центру вивчення військових справ Китаю. "Головне полягає в тому, що сам Сі, ймовірно, не може бути повністю впевнений у якості обладнання НВАК".

Постійне скорочення військової верхівки, на думку експертів, створює невизначеність щодо майбутнього лідерства в армії. Усі ці події можуть вплинути не тільки на потенційну військову операцію проти Тайваню, але й на глобальну політичну та економічну ситуацію.