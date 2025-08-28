Сонце і тепло повертаються: в Україну прийшов антициклон Mareike

Забудьте про парасольки та дощовики, адже в Україну повернулася сонячна й тепла погода. Завдяки антициклону Mareike, який приніс із собою сухі повітряні маси, українці відчують справжнє літнє тепло. За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні, 28 серпня, стовпчики термометрів в більшості областей покажуть комфортні +25...+29°C.

Вітер змінить напрямок на південний і південно-східний, що сприятиме подальшому підвищенню температури. На Півдні та Заході країни місцями повітря прогріється до +30°C. Водночас на Сумщині та Чернігівщині буде трохи прохолодніше — близько +20...+23°C.

У столиці, Києві, завтра очікується сонячна погода без опадів, а температура повітря становитиме близько +25°C.

Надалі тепло лише посилюватиметься. Вже з 29 по 31 серпня по всій Україні пануватиме справжня спека: очікується +28...+32°C, а на півдні та сході місцями навіть до +32...+34°C.

Послаблення спеки прогнозується не раніше 4 вересня, а на Півдні — аж з 7-8 вересня.

Що ж до 1 вересня, то синоптик прогнозує переважно суху погоду. Короткочасні локальні дощі можливі лише на заході країни. Температура повітря у північних та західних областях дещо знизиться, до +26...+29°C, у той час як у центрі та на півдні очікується +28...+33°C, а на сході — до +32...+35°C.