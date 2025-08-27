П’ята поспіль медаль Ярослави Магучіх у фіналі Діамантової ліги

У фіналі Діамантової ліги в стрибках у висоту в Цюриху виступили українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко. Для Магучіх – це п’ята поспіль медаль у фіналі турніру.

У фіналі Діамантової ліги-2025 у Цюриху в жіночих стрибках у висоту перемогу здобула австралійка Нікола Оліслагерс, підкоривши 2,04 м. Українка Ярослава Магучіх стала другою зі стрибком 2,02 м, а бронзову нагороду отримала британка Морган Лейк (2,00 м), повідомляють Fakty.

Ще одна українка, Юлія Левченко, завершила фінал із результатом 2,00 м.

Ярослава Магучіх та Юлія Левченко потрапили у фінал Діамантової ліги з третього та шостого місця рейтингу (35 та 18 очок відповідно).

Проте Магучіх уп’яте поспіль виходить у фінал: у 2021 році – срібна медаль, а з 2022 до 2024 років – тричі золота.

Водночас Левченко вшосте за спортивну кар’єру потрапила у фінал. Вона здобула три срібні нагороди у 2017–2019 роках.

Крім українок, до фіналу Діамантової ліги у стрибках у висоту пробились срібна і бронзова медалістки Олімпіади-2024 Нікола Оліслагерс та Елеанор Паттерсон, переможниця лондонського етапу Морган Лейк і німка Крістіна Гонзель, яка виграла золоту нагороду в Лозанні.

Планка 2,02 м визначила призерок фіналу Діамантової ліги. Морган Лейк і Юлія Левченко завершили виступи: британка випередила Левченко за кількістю спроб і отримала бронзу. Оліслагерс лідирувала після першої спроби, Магучіх витратила дві.

Нікола встановила особистий рекорд – 2,04 м, а Магучіх спробувала 2,06 м, але не підкорила. Таким чином, золота медаль дісталося Оліслагерс, а срібна – Магучіх.