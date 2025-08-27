Рішення РФ вийти з конвенції із запобігання катуванням є фактичним зізнанням у злочинах, - МЗС України

Міністерство закордонних справ України відреагувало на рішення Росії денонсувати Європейську конвенцію із запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.

Відповідну заяву опублікували на сайті МЗС.

«Цей крок фактично є зізнанням у злочині — системній практиці катувань і прагненні уникнути відповідальності за грубі порушення прав людини. Сучасна Росія — це територія беззаконня та приниження людської гідности», — йдеться в повідомленні.

Відомство зазначило, що рішення про вихід з Конвенції про заборону катувань «остаточно ставить росію в ряд країн, для яких ціна людського життя та гідності дорівнюють нулю».

У МЗС пояснили, що на відміну від більшости інших міжнародних договорів у цій сфері, що покладаються переважно на декларації та звітність, Конвенція містить механізм відвідувань місць утримання задля перевірки умов утримання та поводження з людьми.

Для цього був створений Європейський комітет із запобігання катуванням (ЄКЗК/СРТ).

МЗС наголосило, що з лютого 2022 року Україна системно наполягала та наполягає на виключенні Росії з усіх механізмів співробітництва в рамках Ради Європи.

«Країна, що використовує катування як невід’ємну складову своєї політики, не може бути стороною Конвенції, яка має об’єднувати правові держави. Відповідальність держави-агресора за численні злочини, зокрема катування, має бути невідворотною», — наголосили у відомстві.

Напередодні стало відомо, що Росія планує денонсувати Європейську конвенцію із запобігання катуванням.

Ця конвенція з’явилася на світ у 1987 році. РФ доєдналася до неї у 1996-му, а вже за два роки її ратифікував російський парламент.

16 березня 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, РФ виключили з Ради Європи. Відтоді Москва залишалася учасницею Конвенції проти катувань лише формально, а в ЄКЗК заявляли, що Кремль не відповідав на запити про співпрацю.