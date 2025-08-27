Війна в Україні повинна закінчитися, але не в спосіб капітуляції, - Мерц

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у середу, що війна в Україні повинна закінчитися, але "не за будь-яку ціну", повідомляє британська The Guardian.

"Ми не хочемо, щоб Україна капітулювала. Така капітуляція лише дасть Росії час, а Путін використає цей час, щоб підготуватися до наступної війни", – сказав Мерц на спільній прес-конференції європейських лідерів у Кишиневі.

Мерц також наголосив, що "двері до Європейського Союзу відкриті" для Молдови, і пообіцяв "продовжувати підтримувати вас на цьому шляху в міру наших можливостей", зокрема, направляючи німецьких експертів для допомоги в проведенні реформ.

Коментуючи занепокоєння Молдови щодо агресивної позиції Росії та наголошуючи на спробах Росії втрутитися у молдовську демократію, Мерц зазначив, що Європа залишається "з вами у справі збереження вашої свободи та суверенітету".