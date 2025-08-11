Стала відома зарплата Іллі Забарного у ПСЖ

Центрбек збірної України з футболу Ілля Забарний приєднається до французького ПСЖ. Футболіст напередодні прибув до Парижа для проходження медогляду.

Французьке видання L’Equipe дізналося, яку зарплату буде отримувати Ілля Забарний у ПСЖ.

У "Парі Сен-Жермен" зарплата Ілля Забарного становитиме €4,5 млн (217 млн грн) на рік, не враховуючи бонусів. Тобто місячна зарплата Забарного у Парижі дорівнюватиме €375 тис. (понад 18 млн грн).

Видання пише, що бонуси можуть “легко збільшити” суму зарплати до €8 млн протягом першого сезону у "ПСЖ".

За перехід Забарного "ПСЖ" заплатить англійському "Борнмуту" €60 млн, а також ще €3 млн у вигляді солідарних виплат.

Крім того, передбачені два бонуси по €1,5 млн: в разі перемоги "ПСЖ" у Лізі 1 та в разі тріумфу у Лізі чемпіонів протягом п’яти сезонів.

ForUA.com нагадує, Ілля Забарний погодив умови особистого контракту з ПСЖ ще у червні цього року. Але через розбіжності між клубами щодо суми трансферу переговори призупинилися.