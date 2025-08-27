﻿
У Кремлі обговорюють компроміси щодо України

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відмовився назвати подробиці компромісів, які обговорюються на переговорах Путіна та президента США Дональда Трампа.

За його словами, зустріч на Алясці була дуже змістовною, корисною та потрібною, а її результативність Кремль оцінює високо, повідомляє "РБК-Україна".

Обговорювалися різні питання, пов’язані з українським врегулюванням, а також миротворчі зусилля американської сторони.

Він підкреслив, що публічне обговорення деталей у відриві від загального контексту навряд чи було б корисним для досягнення результату і закликав продовжувати роботу у непублічному форматі.

За словами Пєскова, тільки такий підхід дозволить досягти "реальних домовленостей" і просунутися у мирному врегулюванні.

 Автор: Галина Роюк

