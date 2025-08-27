На магістральному нафтопроводі у РФ стався потужний вибух

26 серпня у Рязанській області стався потужний вибух на магістральному нафтопроводі "Рязань-Москва".

За словами джерела "Української правди" в ГУР, цей нафтопровід є одним з головних джерел постачання нафтопродуктів до столиці держави агресора.



Після появи повідомлень у пабліках Рязані про сильний "хлопок" на відрізку магістрального нафтопроводу розпочалася сильна пожежа. Вже за кілька годин на місце події влада стягнула автомобілі екстрених служб.



Зі слів місцевих мешканців, у районі селища Божатково Залізничного району міста Рязань перебувають правоохоронні органи та ремонтні бригади, які намагаються ліквідувати наслідки вибуху та пожежі.

Ця магістраль з 2018 року була перепрофільована під постачання автомобільного бензину компанією "Транснєфть", яка забезпечує армію держави-агресора.



Внаслідок події транспортування нафтопродуктів до Москви зупинене на невизначений термін.