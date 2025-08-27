﻿
Столиця

У Києві відкрили сучасний протезний центр "Human Titans"

 в Києві на базі однієї з міських лікарень запрацював сучасний протезний центр "Human Titans". Він надаватиме допомогу пораненим військовим і цивільним, які потребують якісного протезування та реабілітації.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, ініціатива створення центру виникла під час його візиту до Берліна майже два роки тому. Проєкт реалізували за підтримки мера Берліна Кая Веґнера, благодійної організації Life Bridge Ukraine та компанії ONUR GROUP Ukraine.

Фінансування та обладнання

На створення центру з міського бюджету виділили 11,2 млн грн. Компанія ONUR GROUP Ukraine надала понад 29 млн грн на капітальний ремонт приміщення. Обладнання для центру придбала благодійна організація Life Bridge Ukraine.

Центр уже розпочав роботу, і його фахівці виготовляють протези з використанням сучасних технологій, зокрема, 3D-сканера для створення високоточних компонентів.

Навчання та перші пацієнти

Шість техніків-протезистів центру пройшли спеціалізоване навчання в Берліні. За час тестової роботи закладу протезування вже отримали 10 ветеранів з різних регіонів України.

 Автор: Галина Роюк

