Як захистити себе від COVID-19: Лікарі назвали продукти для зміцнення імунітету

У Києві знову спостерігається зростання захворюваності на COVID-19. За даними медиків, з 18 до 24 серпня у столиці зафіксовано понад тисячу нових випадків. У зв’язку з цим, фахівці нагадують про важливість зміцнення імунітету, зокрема через правильне харчування.

Фрукти та овочі — основа вашого раціону

Якщо ви прагнете зменшити ризик інфікування коронавірусом або полегшити перебіг хвороби, зверніть увагу на те, що у вашій тарілці. Експерти наголошують, що основу харчування мають складати фрукти та овочі різних кольорів. Чому це важливо? Різноманітність кольорів забезпечує вживання різних фітонутрієнтів — природних хімічних сполук, які мають потужні антиоксидантні та протизапальні властивості. Ці речовини критично важливі для підтримки міцного здоров'я та імунної системи.

Не забувайте про білок та різноманітність

Окрім фруктів та овочів, ваш щоденний раціон повинен містити достатню кількість білка. Він є будівельним матеріалом для клітин і важливий для функціонування імунної системи. Додайте до свого меню такі продукти як:

боби

яйця

риба

птиця

тофу

сочевиця

Також важливо включати до раціону сезонні продукти та загалом вживати різноманітну їжу. Це гарантує отримання всіх необхідних поживних речовин, що допомагають організму ефективно протистояти хворобам.

Пам'ятайте, що правильне харчування — це один із кроків до зміцнення вашого імунітету та захисту від вірусів. Бережіть себе та своїх близьких!