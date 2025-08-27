Паливний колапс та економічний удар: як дії України та США обмежують здатність Кремля фінансувати війну

У відповідь на українські удари по російських нафтопереробних заводах, а також через нові тарифи США на індійські товари, Росія може зіткнутися з дефіцитом бензину, зростанням інфляції та макроекономічною нестабільністю. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Українські удари по НПЗ спричинили дефіцит пального в РФ

Згідно з аналізом ISW, українські удари по щонайменше 10 російських нафтопереробних заводах призвели до втрати 17% їхніх потужностей. Це приблизно 1,1 мільйона барелів на день, що викликало дефіцит бензину в деяких регіонах Росії, а також на окупованих територіях України.

За даними Wall Street Journal, у низці регіонів РФ та в окупованому Криму вже запровадили нормування бензину на заправках. Це підтвердив і глава Курильського муніципального округу, повідомивши про призупинення продажу бензину А-92.

Хоча Росія збільшила експорт сирої нафти для отримання доходу, аналітики ISW прогнозують, що це негативно вплине на її внутрішню економіку. Дефіцит бензину спричинив зростання цін, що, ймовірно, призведе до підвищення споживчих і бізнес-витрат, посилюючи загальну інфляцію. Усе це може викликати різке зростання інфляції, ослаблення купівельної спроможності росіян та девальвацію рубля.

Санкції США та позиція Індії можуть обмежити фінансування війни

Іншим важливим чинником, що впливає на економіку Росії, стали нові тарифи, запроваджені США щодо Індії через закупівлю нею російської нафти. Тепер загальний тариф на експорт індійських товарів до США становить 50%.

Індія є одним із найбільших покупців російської нафти, імпортуючи близько 37% своїх потреб. Агентство Bloomberg повідомило, що у відповідь на нові тарифи, індійські нафтопереробні заводи планують скоротити закупівлі російської нафти. Експерти ISW очікують, що таке тривале зменшення закупівель суттєво обмежить здатність Росії фінансувати свою військову машину.

ISW зазначає, що вторинні санкції продовжать підривати доходи від російської нафти, які є ключовим джерелом фінансування агресії проти України.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що атаки українських безпілотників викликаил паливну кризу в РФ.