﻿
Війна

Паливну кризу в РФ викликали атаки українських безпілотників, - Reuters

Паливну кризу в РФ викликали атаки українських безпілотників, - Reuters

Росія втратила щонайменше 17% нафтопереробних потужностей через українські атаки на російські НПЗ.

Про це пише Reuters.

Як вказує видання, втрата 17% нафтопереробних потужностей еквівалентна втраті 1,1 мільйона бареля нафти за день.

Окрім цього, такі атаки порушили російські перероблення та експорт нафти, що спричинило дефіцит бензину в деяких регіонах країни. Це, зокрема, спостерігалося в деяких віддалених регіонах Росії та на тимчасово окупованих територіях України.

Як пише Reuters, у липні Росії довелося посилити заборону на експорт бензину, щоб впоратися зі зростанням внутрішнього попиту.

За останні кілька місяців українські військові завдали кількох десятків ударів по російських НПЗ. Зокрема, під атакою були Сизранський, Новошахтинський, Волгоградський, Саратовський, Афіпський, Рязанський, Новокуйбишевський та Ільський нафтопереробні заводи.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

НПЗБПЛАReutersрашистидрони
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

«Сахалін-1» та СПГ: США пропонують Росії енергетичні стимули в обмін на мир
Енергетика 26.08.2025 12:31:58
«Сахалін-1» та СПГ: США пропонують Росії енергетичні стимули в обмін на мир
Читати
Ранковий дайджест ForUА: Новий клас у рф хоче війни, Орбан погрожує наслідками, енергетичні торги США з рф, а Сі Цзіньпін вітає Україну
Дайджест 26.08.2025 12:15:55
Ранковий дайджест ForUА: Новий клас у рф хоче війни, Орбан погрожує наслідками, енергетичні торги США з рф, а Сі Цзіньпін вітає Україну
Читати
Валерій Дубіль про гуманітарну місію на Сумщину: «Підтримка військових і медиків — наш пріоритет»
Війна 26.08.2025 11:48:42
Валерій Дубіль про гуманітарну місію на Сумщину: «Підтримка військових і медиків — наш пріоритет»
Читати

Популярнi статтi