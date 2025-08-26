Паливну кризу в РФ викликали атаки українських безпілотників, - Reuters

Росія втратила щонайменше 17% нафтопереробних потужностей через українські атаки на російські НПЗ.

Про це пише Reuters.

Як вказує видання, втрата 17% нафтопереробних потужностей еквівалентна втраті 1,1 мільйона бареля нафти за день.

Окрім цього, такі атаки порушили російські перероблення та експорт нафти, що спричинило дефіцит бензину в деяких регіонах країни. Це, зокрема, спостерігалося в деяких віддалених регіонах Росії та на тимчасово окупованих територіях України.

Як пише Reuters, у липні Росії довелося посилити заборону на експорт бензину, щоб впоратися зі зростанням внутрішнього попиту.

За останні кілька місяців українські військові завдали кількох десятків ударів по російських НПЗ. Зокрема, під атакою були Сизранський, Новошахтинський, Волгоградський, Саратовський, Афіпський, Рязанський, Новокуйбишевський та Ільський нафтопереробні заводи.