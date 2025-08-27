Україні передали гелікоптер Black Hawk, придбаний за кошти чехів і словаків

Чеські активісти з ініціативи Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна") передали Україні гелікоптер Black Hawk UH-60, на який збирали кошти понад 20 тисяч людей. Про це організація повідомила у своїх соцмережах, опублікувавши фото вертольота вже в Україні.

"Сьогодні Чеська Республіка стала першою країною у світі, громадяни якої подарували Україні вертоліт. Допомогли також і словаки. Для нас це була честь", — йдеться в повідомленні Darek pro Putina.

Кошти на придбання гелікоптера почали збирати в листопаді 2023 року, а вже до 2 березня було зібрано понад 70 мільйонів чеських крон, що становить близько 3 мільйонів доларів США.

Black Hawk буде передано Головному управлінню розвідки України (ГУР), яке вже має на озброєнні кілька таких машин. Їх використовують для евакуації військових та виконання спеціальних місій, які завдають значних втрат російським силам.

Sikorsky UH-60 Black Hawk — це американський багатоцільовий вертоліт, що перебуває на озброєнні армії США з 1979 року. Він є надійним і універсальним транспортним засобом, що використовується для бойових і транспортних завдань.