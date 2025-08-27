В ЄС виступили проти конфіскації заморожених російських активів

Німеччина та Бельгія висловили застереження щодо планів конфіскації заморожених російських активів, які зберігаються в європейських банках. Про це повідомляє Sky News, посилаючись на заяви представників цих країн.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що заморожені кошти, що перебувають у брюссельському банку Euroclear, слід залишити недоторканими до початку мирних переговорів між росією та Україною.

"Багато з цих фондів іммобілізовані у Брюсселі в Euroclear. Я знаю, що деякі уряди намагаються конфіскувати ці гроші. Але хочу застерегти, що це не так просто з юридичної точки зору", — сказав він у Берліні під час спільного виступу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Фрідріх Мерц підтримав позицію бельгійського прем’єра, наголосивши, що спроби отримати доступ до активів російського Центробанку можуть мати серйозні наслідки для фінансових ринків. Він зазначив, що оскільки депозитарій Euroclear розташований у Бельгії, саме ця країна нестиме державну відповідальність у разі незаконного використання коштів.

За даними Euroclear, банк утримує 183 млрд євро російських суверенних активів з приблизно 300 млрд євро, заморожених у західних країнах.

Нагадаймо, раніше Мерц заявив, що прогрес у питанні мирного врегулювання в Україні становить лише 2%.