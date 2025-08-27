﻿
Полiтика

В ЄС виступили проти конфіскації заморожених російських активів

В ЄС виступили проти конфіскації заморожених російських активів

Німеччина та Бельгія висловили застереження щодо планів конфіскації заморожених російських активів, які зберігаються в європейських банках. Про це повідомляє Sky News, посилаючись на заяви представників цих країн.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що заморожені кошти, що перебувають у брюссельському банку Euroclear, слід залишити недоторканими до початку мирних переговорів між росією та Україною.

"Багато з цих фондів іммобілізовані у Брюсселі в Euroclear. Я знаю, що деякі уряди намагаються конфіскувати ці гроші. Але хочу застерегти, що це не так просто з юридичної точки зору", — сказав він у Берліні під час спільного виступу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Фрідріх Мерц підтримав позицію бельгійського прем’єра, наголосивши, що спроби отримати доступ до активів російського Центробанку можуть мати серйозні наслідки для фінансових ринків. Він зазначив, що оскільки депозитарій Euroclear розташований у Бельгії, саме ця країна нестиме державну відповідальність у разі незаконного використання коштів.

За даними Euroclear, банк утримує 183 млрд євро російських суверенних активів з приблизно 300 млрд євро, заморожених у західних країнах.

Нагадаймо, раніше Мерц заявив, що прогрес у питанні мирного врегулювання в Україні становить лише 2%.

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ЄСФрідріх Мерцзаморожені активи рфконфіскація заморожених активівБарт де Вевер
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

З 1 вересня в Україні можуть закрити школи, де навчаються менше ніж 45 учнів
Суспiльство 26.08.2025 21:17:04
З 1 вересня в Україні можуть закрити школи, де навчаються менше ніж 45 учнів
Читати
Моді відмовився від чотирьох телефонних розмов з Трампом, – ЗМІ
Свiт 26.08.2025 20:58:45
Моді відмовився від чотирьох телефонних розмов з Трампом, – ЗМІ
Читати
Наступні кілька тижнів будуть активними: Зеленський анонсував нові контакти з союзниками
Полiтика 26.08.2025 20:39:47
Наступні кілька тижнів будуть активними: Зеленський анонсував нові контакти з союзниками
Читати

Популярнi статтi