Віткофф зустрінеться з українцями, щоб обговорити мирну угоду

Спецпредставник президента США Дональда Трампа, Стів Віткофф, заявив, що цього тижня в Нью-Йорку він зустрінеться з представниками України, щоб обговорити завершення війни.

За словами Віткоффа, він щодня контактує з представниками Росії і вважає, що кінець війни "вже близький" завдяки зусиллям Трампа.

Віткофф не виключає можливості зустрічі між президентами України та Росії, Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, при цьому він наголошує, що Трамп має бути "присутнім за столом переговорів, щоб завершити угоду".

Деталі про мирні пропозиції та роль Трампа

Прогрес у переговорах: Відповідаючи на запитання журналіста про бажання Путіна укласти мир, Віткофф підтвердив, що російський президент "безумовно" хоче завершити війну, і "на столі лежить пропозиція про мир" . Він також зазначив, що "росіяни висунули мирну пропозицію щодо Донбасу" . Віткофф визнав, що ця пропозиція може бути неприйнятною для України, але назвав нинішній прогрес "безпрецедентним" .

Роль Трампа: За словами Віткоффа, Дональд Трамп "розчарований і в Росії, і в Україні", але саме "його сила особистості та мотивація дозволили просунутися так далеко" у напрямку завершення війни.

