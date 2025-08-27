﻿
Головне

Віткофф зустрінеться з українцями, щоб обговорити мирну угоду

Віткофф зустрінеться з українцями, щоб обговорити мирну угоду

Спецпредставник президента США Дональда Трампа, Стів Віткофф, заявив, що цього тижня в Нью-Йорку він зустрінеться з представниками України, щоб обговорити завершення війни.

За словами Віткоффа, він щодня контактує з представниками Росії і вважає, що кінець війни "вже близький" завдяки зусиллям Трампа.

Віткофф не виключає можливості зустрічі між президентами України та Росії, Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, при цьому він наголошує, що Трамп має бути "присутнім за столом переговорів, щоб завершити угоду".

Деталі про мирні пропозиції та роль Трампа

  • Прогрес у переговорах: Відповідаючи на запитання журналіста про бажання Путіна укласти мир, Віткофф підтвердив, що російський президент "безумовно" хоче завершити війну, і "на столі лежить пропозиція про мир". Він також зазначив, що "росіяни висунули мирну пропозицію щодо Донбасу". Віткофф визнав, що ця пропозиція може бути неприйнятною для України, але назвав нинішній прогрес "безпрецедентним".

  • Роль Трампа: За словами Віткоффа, Дональд Трамп "розчарований і в Росії, і в Україні", але саме "його сила особистості та мотивація дозволили просунутися так далеко" у напрямку завершення війни.

Нагадаймо, раніше спецпредставник США розповів про переговори з РФ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаТрампмирні переговориВіткофф
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Окупанти дистанційно замінували вулицю в Херсоні
Надзвичайні події 26.08.2025 19:02:03
Окупанти дистанційно замінували вулицю в Херсоні
Читати
Киянам повернули вільний прохід до набережної Дніпра
Столиця 26.08.2025 18:55:10
Киянам повернули вільний прохід до набережної Дніпра
Читати
Маленький Люксембург готовий допомогти Україні зі супутниковим зв'язком
Свiт 26.08.2025 18:43:44
Маленький Люксембург готовий допомогти Україні зі супутниковим зв'язком
Читати

Популярнi статтi