Кіану Рівз представив пілотів нової команди Formula 1 Cadillac

Нова команда Формули-1 Cadillac оголосила, що дебютуватиме у 2026 році з гонщиками Серхіо Пересом та Вальттері Боттасом.
Про це повідомляється на сторінці Cadillac у соцмережі X.
Cadillac назвала склад пілотів на сезон-2026
Це означає, що досвідчені гонщики повернуться до болідів після річної перерви. Серхіо Перес залишив Red Bull за підсумками сезону-2024 через кілька місяців після того, як підписав продовження контракту з командою.
А Боттас у сезоні-2024 виступав за Sauber. У період з 2017 до 2021 року він був напарником Льюїса Гемілтона у Mercedes. У поточному сезоні фінський гонщик є резервним пілотом срібних стріл.
– Підписання контрактів з двома дуже досвідченими гонщиками, такими як Боттас і Чеко, є сміливим сигналом про наші наміри. Вони бачили все і знають, що потрібно для успіху у Формулі-1. Але що ще важливіше, вони розуміють, що означає допомагати будувати команду, – сказав керівник команди Cadillac Грем Лоудон.
У презентаційному відеоролику з оголошенням пілотів команди на 2026 рік взяв участь також американський актор Кіану Рівз, який сказав: Ми чекали на вас.
Two paths. One call of destiny.— Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025
The Cadillac Formula 1 Team's future begins with them. pic.twitter.com/4r9g6IsDW1
Із сезону-2026 Cadillac стане 11-ю командою на стартовій решітці Формули-1.
Американська команда Cadillac базуватиметься на заводі у Великій Британії поблизу гоночної траси Сільверстоун.
Склади команд Формули-1 на сезон-2026
- McLaren: Ландо Норріс, Оскар Піастрі;
- Ferrari: Шарль Леклер, Льюїс Гемільтон;
- Mercedes:
- Red Bull: Макс Ферстаппен;
- Williams: Алекс Албон, Карлос Сайнс;
- Aston Martin: Фернандо Алонсо, Ленс Стролл;
- Audi: Ніко Гюлькенберг, Габріель Бортолето;
- Racing Bulls:
- Haas: Естебан Окон, Олівер Берман;
- Alpine: П’єр Гаслі;
- Cadillac: Вальттері Боттас, Серхіо Перес.
Наступний етап Формули-1 у сезоні-2025 відбудеться вже після літньої перерви у Зандворті, де 29-31 серпня очікується Гран-прі Нідерландів.
Автор: Сергій Ваха