Суспiльство

Волонтери з Великої Британії передали гуманітарну допомогу через фонд Аріни Пісковської

Протягом трьох років від початку повномасштабної війни волонтери з Великої Британії невтомно привозять гуманітарну допомогу до благодійного фонду „Pomagajmy Sobie Nawzajem”, президентом якого є Аріна Пісковська. Саме завдяки її організації підтримка регулярно надходить туди, де вона найбільше потрібна.

З британського боку допомогу організовує спільнота „Cornwall & Devon Sending Love to Ukraine” на чолі з Darren Tait. Його команда волонтерів збирає необхідні речі та майже щомісяця приїжджає до Варшави, щоб вантажі могли швидко вирушати в Україну.

Цього разу гуманітарна допомога була передана до Києва через співпрацю з Благодійним фондом "МІЛА" Олексія Юренка та БО „Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія». Її отримали пенсіонери, внутрішньо переміщені особи та люди, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Людям роздали необхідні засоби — шампуні, лікарські препарати, а також спеціальне медичне харчування, яке фонд передав до Національного наукового центру радіаційної медицини, гематології та онкології НАМНУ.

«Ми вдячні нашим закордонним друзям за підтримку та довіру. У цей непростий час будь-яка допомога є дуже важливою для тих, хто потребує уваги й турботи. Ми й надалі будемо робити все можливе, аби підтримати людей, які опинилися в складних умовах», — зазначив засновник фонду "МІЛА" Олексій Юренко.

 Автор: Анна Сенченко

