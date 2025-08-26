З 1 вересня в Україні можуть закрити школи, де навчаються менше ніж 45 учнів

З 1 вересня в Україні можуть закрити школи, де навчається менше ніж 45 учнів. Міністерство освіти і науки (МОН) припинить їх фінансування з державного бюджету. Причиною називають високу вартість навчання на одного учня. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки, передає Hromadske.

З 1 вересня 2025 року уряд припинить фінансувати з освітньої субвенції школи (крім початкових), у яких навчається менш ніж 45 учнів. З 1 вересня 2026 року це рішення торкнеться шкіл, де кількість учнів менша за 60.

Наразі МОН не має точної інформації про кількість таких закладів, але зазначає, що її отримає після подання статистичної звітності за новий навчальний рік.

За даними МОН, навчання одного учня в сільській школі коштує державі в середньому 30,4 тисячі гривень на рік, тоді як у міській — 24,4 тисячі гривень. У деяких селах ця сума сягає понад 51 тисячу гривень на учня. Це пов’язано з необхідністю утримувати велику кількість шкіл, де навчається мало дітей.

Рішення про реорганізацію, ліквідацію або перепрофілювання таких шкіл мають ухвалювати місцеві ради. Вони можуть вирішити:

Організувати підвезення учнів до найближчої більшої школи.

Фінансувати утримання малокомплектних шкіл із місцевого бюджету.

МОН зазначає, що, згідно з міжнародним дослідженням PISA-2022, учні із сіл відстають від міських однолітків у знаннях та навичках на 4,5 року. Подібну тенденцію показують і результати Національного мультипредметного тесту (НМТ).

Для підвезення дітей уряд виділяє кошти на шкільні автобуси: