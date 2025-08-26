У США вбили 23-річну біженку з України

В американському місті Шарлотт (штат Північна Кароліна) убили 23-річну Ірину Заруцьку. За даними медіа, вона є громадянкою України, що рятувалася за кордоном від війни.

Про напад на Ірину повідомила поліція.

Правоохоронці отримали виклик про напад на станції електрички «Саут-Енд» ввечері 22 серпня. На місці знайшли одну жертву з ножовими пораненнями, медики констатували її смерть. Поліція ідентифікувала загиблу як 23-річну Ірину Заруцьку.

Місцеві медіа зазначають, що вона є біженкою з України, посилаючись на GoFundMe, створений невдовзі після смерті дівчини. Про це також написала візажистка Уляна Козловська, яка співпрацювала з Іриною.

Організаторка збору на GoFundMe зазначила, що Ірина приїхала до Америки, «рятуючись від війни і мріючи про нове життя». Відомо, що дівчина з 2023 року навчалася у Громадському коледжі Роуен-Кабаррус.

Як зазначається, збір на 20 тисяч доларів організували, щоб підтримати її близьких та допомогти їм впоратися з несподіваними витратами.

Підозрюваного в нападі одразу ж затримали. Поліція повідомила, що це 34-річний Декарлос Браун-молодший. Його доставили до медзакладу з травмами, що не загрожують життю. Після виписки його мають арештувати за звинуваченням у вбивстві першого ступеня.

За даними Charlotte Observer, Брауна вже заарештовували кілька разів з 2011 року за звинуваченнями в тяжкій крадіжці, пограбуванні із застосуванням небезпечної зброї та погрозах. Майже всі звинувачення були зняті.

New York Post пише, що він відбув 5 років ув’язнення за пограбування зі звинуваченням у незаконному зберіганні смертельно небезпечної зброї. Його також називають безхатьком.

У січні Брауну висунули звинувачення в неправомірному використанні системи 911. Тоді, під час перевірки соціального забезпечення, Браун розповідав поліції, що, на його думку, хтось дав йому «штучний» матеріал, який знаходився всередині його тіла та контролював його харчування, ходьбу та розмову.

Наразі незрозуміло, що призвело нападу на Ірину Заруцьку. «Ми не знаємо точної послідовності подій, які призвели до цього інциденту, чи то була суперечка, чи то сварка. Це все — частина розслідування, яке триває», — сказав речник поліції Маунт-Коннелла Раян Кендалл.

Поліція міста Шарлотт повідомила про смерть Ірини Заруцької її найближчих родичів. Друг родини дівчини, з яким поспілкувалося WCNC, описує Ірину як «людину із золотим серцем, що завжди підтримувала і була готова допомогти».