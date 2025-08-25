Нардепи хочуть дозволити виїзд за кордон чоловікам до 25 років - подробиці

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13685, яким пропонується скасувати заборону на виїзд за кордон для призовників та військовозобов’язаних, які не підлягають мобілізації у поточному та наступному роках у зв’язку з недосягненням ними 25-річного віку.

Наразі діє обмеження для всіх чоловіків від 18 до 60 років у праві залишати територію України. Водночас чинне законодавство передбачає, що громадяни віком до 25 років, які пройшли базову військову підготовку чи службу, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Тобто фактично ця категорія молодих людей не може бути мобілізованою, але й виїхати за межі України вона теж не має права.

Автори законопроєкту зазначають, що така ситуація створює значні проблеми. Зокрема, велика кількість чоловіків 18–25 років, які навчаються або працюють за кордоном, вже понад три роки не можуть повернутися до України, адже після повернення втратять можливість знову виїхати. Це призводить до розриву зв’язків із сім’ями та Батьківщиною.

Окремо підкреслюється, що частина батьків змушена завчасно відправляти 17-річних дітей за кордон, розуміючи, що після досягнення ними 18 років виїзд стане заблокованим. Крім того, зростає кількість старшокласників, які залишають країну для навчання у закордонних школах.

Нардепи пропонують внести зміни до законодавства, аби не встановлювати тимчасове обмеження права на виїзд для військовозобов’язаних та призовників, які через свій вік не підлягають призову в рамках мобілізації.

Якщо закон ухвалять, це дозволить молодим українцям віком від 18 до 25 років вільніше пересуватися, підтримувати зв’язки з родинами та здобувати освіту за кордоном без ризику втратити право на повернення.

Як повідомляло раніше ForUa, деякі батьки намагаються вивезти дітей до 18 років за кордон для вступу до іноземних університетів.