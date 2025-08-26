Хто проїде найдальше: рейтинг електромобілів на трасі

Французьке видання L’Argus провело масштабне тестування, щоб визначити справжній запас ходу електромобілів на швидкісних трасах. Результати виявилися неочікуваними: лише 29 з понад 80 протестованих моделей змогли подолати 300-кілометрову позначку на одному заряді.

Всі випробування проводилися на швидкості 130 км/год, що дозволило максимально точно оцінити ефективність електрокарів в реальних умовах.

Лідери рейтингу та неочевидні висновки

Абсолютним чемпіоном тесту став Mercedes EQS 450+, який показав вражаючі 495 км запасу ходу. Однак, з урахуванням практичного використання батареї (від 80% до 10%), його «корисна автономія» склала 347 км. За ним у трійці лідерів розташувалися Volkswagen ID.7 Tourer Pro S та Audi A6 Avant e-tron.

Tesla Model 3 та Model Y знову підтвердили свою далекобійність, увійшовши до першої десятки рейтингу. Серед французьких електрокарів найкращий результат продемонстрував Renault Scenic E-Tech, посівши 18 місце.

Чому так мало?

За словами експертів, ключову роль у пробігу на трасі відіграє аеродинаміка. Седани та універсали, що мають більш обтічні форми, показують значно кращі результати, ніж масивні кросовери та SUV. Це пояснює, чому такі моделі як Mercedes EQS та Tesla Model 3 обійшли багатьох конкурентів.

Ще один важливий фактор – це практика використання. Водії рідко заряджають акумулятор до 100% і не розряджають його до нуля. Це означає, що середній пробіг більшості електромобілів на швидкісній трасі насправді становить від 230 до 270 км. У деяких моделей цей показник ще менший.

Це дослідження вкотре підкреслює, що заявлені виробниками цифри запасу ходу можуть суттєво відрізнятися від реальних показників, особливо під час руху на високій швидкості.

