«Сахалін-1» та СПГ: США пропонують Росії енергетичні стимули в обмін на мир

За даними агентства Reuters, під час нещодавніх переговорів між американськими та російськими чиновниками, що відбувалися паралельно з обговоренням мирного врегулювання в Україні, сторони торкалися теми можливих енергетичних угод.

Згідно з джерелами агентства, під час зустрічей американські та російські офіційні особи обговорювали потенційні «стимули» для Кремля в обмін на досягнення прогресу в мирних переговорах. Серед можливих домовленостей розглядалися такі пункти:

Повернення ExxonMobil у проєкт «Сахалін-1» : Обговорювалася можливість повернення американської компанії до участі у масштабному нафтогазовому проєкті.

Продаж США обладнання для СПГ : Йшлося про потенційні поставки американського обладнання для виробництва зрідженого природного газу (СПГ) до Росії.

Можлива купівля США російських атомних криголамів: Розглядалася перспектива придбання Сполученими Штатами російських суден цього типу.

Ці обговорення відбувалися під час візиту спецпосланця США Стіва Віткоффа до Москви, а також на саміті, що пройшов на Алясці.

Як зазначає Reuters, президент Росії Володимир Путін раніше підписав указ, який дозволяє іноземним інвесторам повертати частки в проєкті «Сахалін-1», якщо вони сприятимуть скасуванню санкцій.

За інформацією джерел, близьких до переговорів, Вашингтон прагне відвернути Москву від тісної співпраці з Китаєм, стимулюючи її до партнерства з американськими компаніями.