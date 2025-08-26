На Харківщині з'явиться перший в Україні підземний садок

У Харкові збудують перший в Україні підземний дитячий садок. Це частина масштабної програми зі створення безпечних умов для навчання та виховання дітей в регіоні. Проєкт став однією з ключових тем щорічної конференції "Серпнева–2025", що зібрала освітян Харківщини, інформує ForUА.

Безпека понад усе

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив, що безпека є головним пріоритетом. Він зазначив, що Харківщина отримала найбільше фінансування для будівництва підземних освітніх закладів. Цього року в області планують звести 38 підземних шкіл, що дозволить понад 40 тисячам учнів перейти на очне або змішане навчання.

За словами Синєгубова, запуск підземного дитячого садка стане першим кроком до безпечної дошкільної освіти в регіоні.

Інновації для якісного харчування

Крім будівництва підземних закладів, у Харківській області реалізується ще один важливий проєкт. У Лозовій завершується будівництво фабрики-кухні, що є частиною реформи, започаткованої першою леді Оленою Зеленською.

Ця фабрика, друга в Україні, збудована за підтримки Фонду Говарда Баффета. Вона почне працювати вже з 1 січня і зможе виробляти до 18 тисяч порцій якісного харчування для школярів.

