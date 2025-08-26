﻿
Війна

Зеленський назвав суму, необхідну для перемоги над РФ

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Сторе заявив, що Україні необхідно щомісяця отримувати від партнерів щонайменше $1 млрд на закупівлю американської зброї, щоб продовжувати ефективну боротьбу з російською агресією.

Президент підкреслив, що Норвегія, яка нещодавно приєдналася до програми PURL, може стати важливим союзником у забезпеченні фінансової підтримки України. Завдяки цій програмі Україна може купувати американську зброю, що критично важливо для зміцнення оборони.

Зеленський також зазначив, що інвестиції в українське виробництво дронів та спільні проєкти з партнерами не лише посилюють фізичну підтримку, але й чинять додатковий тиск на Росію, щоб змусити її припинити війну.

Окрім фінансової допомоги, президент України обговорив з норвезьким колегою питання гарантій безпеки, зокрема у сфері протиповітряної та морської оборони. Це співробітництво є ключовим для захисту українського неба та узбережжя.

Раніше Україна вперше публічно показала нову далекобійну ракету "Довгий Нептун".

 Автор: Тетяна Андрійко

війнаВолодимир Зеленськийагент рфамериканська зброя
