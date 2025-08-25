Польща не відправлятиме військових до України, – Туск

Польські військові не братимуть участі у майбутній потенційній миротворчій місії на території України.

Про це заявив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі із премʼєр-міністром Канади Марком Карні у Варшаві, передає Ukrinform.

“Польща не має наміру відправляти свої війська в Україну після війни”, - зазначив Туск.

Однак він наголосив, що його країна відіграватиме важливу роль підтримки. “Польща буде відповідальною за логістику, організацію допомоги Україні й захист європейсько-російсько-білоруського кордону, оскільки це також кордон Польщі”, - підкреслив премʼєр.

ForUA нагадує, під час візиту 24 серпня до Києва премʼєр-міністр Канади Марк Карні не виключив можливості відправлення канадських військових до України після завершення активних бойових дій.