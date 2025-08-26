Українців чекає найхолодніший день серпня перед потеплінням (Карта)

У вівторок, 26 серпня, у Києві буде найхолодніший день за останній час. Температура повітря протягом дня не перевищить +16°C. До того ж, очікується сильний вітер та дощ. Це зробить погодні умови досить некомфортними, тому варто прислухатися до свого самопочуття, адже можливі коливання атмосферного тиску. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 26 серпня

Дощі прогнозуються на півночі, північному заході, а також місцями на Полтавщині, Черкащині та в районі Кропивницького. На решті території України опадів не буде.

Температура повітря:

Вночі буде досить прохолодно: +7...+12°C. На півдні очікується до +14°C, а в Карпатах – лише +4...+8°C.

Вдень на півночі країни температура становитиме +14...+18°C, на півдні – +23...+27°C, а на решті території – +18...+22°C.

Також очікується рвучкий вітер західного напрямку, що додасть відчуття холоду.

Прогноз на найближчі дні

Проте, не варто засмучуватися! Вже далі по тижню в Україну повернеться тепло. Навіть перед початком навчального року батьки зможуть насолодитися справжньою літньою погодою.

Найближчі вихідні обіцяють бути переважно сонячними та спекотними, що дасть змогу відпочити по-літньому перед осіннім сезоном. Лише на заході країни можливі дощі та зниження температури.

Але поки що, не забудьте тепло одягнутися!